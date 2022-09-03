https://ria.ru/20220903/posol-1814215465.html

"Хрен редьки не слаще": немцы холодно встретили нового украинского посла

"Хрен редьки не слаще": немцы холодно встретили нового украинского посла - РИА Новости, 03.09.2022

"Хрен редьки не слаще": немцы холодно встретили нового украинского посла

Читатели немецкой газеты Die Welt заявили, что не ждут от нового посла Украины в Германии Алексея Макеева более конструктивной работы, предполагая, что он... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T13:30

2022-09-03T13:30

2022-09-03T14:22

в мире

андрей мельник

владимир зеленский

олаф шольц

берлин (город)

украина

германия

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt заявили, что не ждут от нового посла Украины в Германии Алексея Макеева более конструктивной работы, предполагая, что он продолжит линию поведения Андрея Мельника.Комментаторы сошлись в том, что неизбежно сравнивают Макеева, который ранее был специальным представителем правительства по политике международных санкций, с предшественником, известным скандальными высказываниями в адрес немецких политиков."Мне любопытно, будет ли он оскорблять нас так же, как его предшественник. Хотя на самом деле я в этом вполне уверен", — написал Korberich (Maj)."Изменится только имя, запугивание и требования останутся", — заявил Siegfried F."Хрен редьки не слаще!" — высказался Tomas H."Сильно сомневаюсь, что этот господин что-то изменит в плане общения. Есть люди, которым не доверяешь с первого дня..." — написал dreG i."Макеев может работать прямо с Украины. Ему необязательно приезжать сюда, в Германию. Он также запросто может предъявлять возмутительные требования из дома", — считает комментатор с никнеймом Es war mal schön!"Другие страны полагаются на экономическое сотрудничество. А Украина, с другой стороны, имеет "специального представителя по международной санкционной политике". Слова подводят. Но теперь мы хотя бы знаем, какие слова понимает этот дипломат", — заметил Matthias B.Украинский президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии в июле. Дипломат известен своими некорректными высказываниями. Так, он не раз требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой". Позднее он выразил сожаление по поводу этих слов.

https://ria.ru/20220903/gaz-1814187617.html

https://ria.ru/20220901/germaniya-1813816162.html

https://ria.ru/20220901/evropa-1813286885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, андрей мельник, владимир зеленский, олаф шольц, берлин (город), украина, германия