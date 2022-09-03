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"Хрен редьки не слаще": немцы холодно встретили нового украинского посла - РИА Новости, 03.09.2022
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"Хрен редьки не слаще": немцы холодно встретили нового украинского посла
"Хрен редьки не слаще": немцы холодно встретили нового украинского посла - РИА Новости, 03.09.2022
"Хрен редьки не слаще": немцы холодно встретили нового украинского посла
Читатели немецкой газеты Die Welt заявили, что не ждут от нового посла Украины в Германии Алексея Макеева более конструктивной работы, предполагая, что он... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T13:30
2022-09-03T14:22
в мире
андрей мельник
владимир зеленский
олаф шольц
берлин (город)
украина
германия
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt заявили, что не ждут от нового посла Украины в Германии Алексея Макеева более конструктивной работы, предполагая, что он продолжит линию поведения Андрея Мельника.Комментаторы сошлись в том, что неизбежно сравнивают Макеева, который ранее был специальным представителем правительства по политике международных санкций, с предшественником, известным скандальными высказываниями в адрес немецких политиков."Мне любопытно, будет ли он оскорблять нас так же, как его предшественник. Хотя на самом деле я в этом вполне уверен", — написал Korberich (Maj)."Изменится только имя, запугивание и требования останутся", — заявил Siegfried F."Хрен редьки не слаще!" — высказался Tomas H."Сильно сомневаюсь, что этот господин что-то изменит в плане общения. Есть люди, которым не доверяешь с первого дня..." — написал dreG i."Макеев может работать прямо с Украины. Ему необязательно приезжать сюда, в Германию. Он также запросто может предъявлять возмутительные требования из дома", — считает комментатор с никнеймом Es war mal schön!"Другие страны полагаются на экономическое сотрудничество. А Украина, с другой стороны, имеет "специального представителя по международной санкционной политике". Слова подводят. Но теперь мы хотя бы знаем, какие слова понимает этот дипломат", — заметил Matthias B.Украинский президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии в июле. Дипломат известен своими некорректными высказываниями. Так, он не раз требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой". Позднее он выразил сожаление по поводу этих слов.
https://ria.ru/20220903/gaz-1814187617.html
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в мире, андрей мельник, владимир зеленский, олаф шольц, берлин (город), украина, германия
В мире, Андрей Мельник, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Берлин (город), Украина, Германия
13:30 03.09.2022 (обновлено: 14:22 03.09.2022)
 
"Хрен редьки не слаще": немцы холодно встретили нового украинского посла

Новый посол Украины в Германии Макеев попал в немилость немцев из-за поведения Мельника

© Фото : Дипломатическая Академия УкраиныАлексей Макеев
Алексей Макеев - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© Фото : Дипломатическая Академия Украины
Алексей Макеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt заявили, что не ждут от нового посла Украины в Германии Алексея Макеева более конструктивной работы, предполагая, что он продолжит линию поведения Андрея Мельника.
Комментаторы сошлись в том, что неизбежно сравнивают Макеева, который ранее был специальным представителем правительства по политике международных санкций, с предшественником, известным скандальными высказываниями в адрес немецких политиков.
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"Мне любопытно, будет ли он оскорблять нас так же, как его предшественник. Хотя на самом деле я в этом вполне уверен", — написал Korberich (Maj).
"Изменится только имя, запугивание и требования останутся", — заявил Siegfried F.
"Хрен редьки не слаще!" — высказался Tomas H.
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"Сильно сомневаюсь, что этот господин что-то изменит в плане общения. Есть люди, которым не доверяешь с первого дня..." — написал dreG i.
"Если теперь уже бывший эксперт по санкциям совершит ту же ошибку, что и его предшественник, немцы захотят ввести против него самого санкции, даже без участия министра иностранных дел", — предупредил Georg T.
"Макеев может работать прямо с Украины. Ему необязательно приезжать сюда, в Германию. Он также запросто может предъявлять возмутительные требования из дома", — считает комментатор с никнеймом Es war mal schön!
"Другие страны полагаются на экономическое сотрудничество. А Украина, с другой стороны, имеет "специального представителя по международной санкционной политике". Слова подводят. Но теперь мы хотя бы знаем, какие слова понимает этот дипломат", — заметил Matthias B.
Украинский президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии в июле. Дипломат известен своими некорректными высказываниями. Так, он не раз требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой". Позднее он выразил сожаление по поводу этих слов.
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