https://ria.ru/20220903/port-1814037095.html

Участники "Муравьев-Амурский 2030" посетили порт Корсаков на Сахалине

Участники "Муравьев-Амурский 2030" посетили порт Корсаков на Сахалине - РИА Новости, 03.09.2022

Участники "Муравьев-Амурский 2030" посетили порт Корсаков на Сахалине

Курсанты программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев - Амурский 2030" в рамках трека "Погружение в регион" познакомились с работой... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T10:00

2022-09-03T10:00

2022-09-03T10:00

муравьев-амурский 2030

сколково

дальневосточный федеральный университет

сахалинская область

дальний восток

россия

технологии

экономика

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Курсанты программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев - Амурский 2030" в рамках трека "Погружение в регион" познакомились с работой Корсаковского морского порта (КМП) в Сахалинской области, сообщает пресс-офис программы.Слушатели познакомились с производственными мощностями порта, типами обслуживаемых судов и грузов. Участники группы, разрабатывающей проект "Организация международного транспортного коридора СМП как части единой логистической системы России", интересовались планами развития порта, который станет крупным хабом для грузов, следующих по Северному морскому пути.Сегодня КМП принимает более 80% контейнерных грузов и является одним из крупнейших операторов по перевалке сухих грузов на Дальнем Востоке, навигация продолжается круглогодично. Ежегодный грузооборот порта — более 2 миллионов тонн. В 2023 году планируется начать реконструкцию и расширение морской гавани."Погружение в регион" для участников "Муравьев – Амурский 2030" - важная составляющая каждого модуля. В течение года обучающиеся побывают в различных регионах ДФО, где познакомятся с работой органов власти, компаний и предприятий, отметили в пресс-офисе."Для будущих дальневосточных управленцев такое знакомство с регионами и их ключевыми объектами важно. Ребята задавали вопросы про СМП, туризм, спрашивали о развитии Сахалинской области, перспективах и результатах. Приезжая в субъекты, видишь разные проблемы, достижения и, конечно, подходы. У каждой управленческой команды они свои. А людям, которые стремятся получить максимум от обучения, нужно их внимательно изучать, находить более рациональное решение тех или иных задач, анализируя имеющиеся в регионах практики. Приятно, что курсанты заинтересованы в получении новых знаний, развитии своих управленческих компетенций", - приводится в сообщении комментарий заместителя министра, начальника отдела морского и железнодорожного транспорта Сахалинской области Максима Жоголева.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), при поддержке ДВФУ, РАНХиГС и Школы управления СКОЛКОВО.

https://ria.ru/20220829/kursanty-1812816613.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

муравьев-амурский 2030, сколково, дальневосточный федеральный университет, сахалинская область, дальний восток, россия, технологии, экономика