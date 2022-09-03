Участники "Муравьев-Амурский 2030" посетили порт Корсаков на Сахалине
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев - Амурский 2030"Участники "Муравьев-Амурский 2030" посетили порт Корсаков на Сахалине
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев - Амурский 2030"
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Курсанты программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев - Амурский 2030" в рамках трека "Погружение в регион" познакомились с работой Корсаковского морского порта (КМП) в Сахалинской области, сообщает пресс-офис программы.
Слушатели познакомились с производственными мощностями порта, типами обслуживаемых судов и грузов. Участники группы, разрабатывающей проект "Организация международного транспортного коридора СМП как части единой логистической системы России", интересовались планами развития порта, который станет крупным хабом для грузов, следующих по Северному морскому пути.
Сегодня КМП принимает более 80% контейнерных грузов и является одним из крупнейших операторов по перевалке сухих грузов на Дальнем Востоке, навигация продолжается круглогодично. Ежегодный грузооборот порта — более 2 миллионов тонн. В 2023 году планируется начать реконструкцию и расширение морской гавани.
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев - Амурский 2030"Участники "Муравьев-Амурский 2030" посетили порт Корсаков на Сахалине
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев - Амурский 2030"
Участники "Муравьев-Амурский 2030" посетили порт Корсаков на Сахалине
"Погружение в регион" для участников "Муравьев – Амурский 2030" - важная составляющая каждого модуля. В течение года обучающиеся побывают в различных регионах ДФО, где познакомятся с работой органов власти, компаний и предприятий, отметили в пресс-офисе.
"Для будущих дальневосточных управленцев такое знакомство с регионами и их ключевыми объектами важно. Ребята задавали вопросы про СМП, туризм, спрашивали о развитии Сахалинской области, перспективах и результатах. Приезжая в субъекты, видишь разные проблемы, достижения и, конечно, подходы. У каждой управленческой команды они свои. А людям, которые стремятся получить максимум от обучения, нужно их внимательно изучать, находить более рациональное решение тех или иных задач, анализируя имеющиеся в регионах практики. Приятно, что курсанты заинтересованы в получении новых знаний, развитии своих управленческих компетенций", - приводится в сообщении комментарий заместителя министра, начальника отдела морского и железнодорожного транспорта Сахалинской области Максима Жоголева.
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