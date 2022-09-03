https://ria.ru/20220903/polk-1814221056.html
Кадыров заявил о завершении формирования мотострелкового полка в Чечне
Кадыров заявил о завершении формирования мотострелкового полка в Чечне - РИА Новости, 03.09.2022
Кадыров заявил о завершении формирования мотострелкового полка в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о завершении формирования 78-го мотострелкового полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который входит в состав 42-й мотострелковой РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T14:14
2022-09-03T14:14
2022-09-03T14:14
безопасность
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 3 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о завершении формирования 78-го мотострелкового полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который входит в состав 42-й мотострелковой дивизии."Я с большим удовольствием хочу сообщить вам приятную весть. Закончилось формирование 78-го мотострелкового полка имени выдающегося политического деятеля, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Полк входит в состав 42-й мотострелковой дивизии. Начиная с сегодняшнего дня, военнослужащие нового подразделения могут приступить к полноценному несению службы", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он добавил, что горд тем, что командованию удалось в кратчайшие сроки укомплектовать полк.В июле Кадыров объявил о формировании четырех батальонов с внушительным количеством личного состава, набранного исключительно из уроженцев республики.
https://radiosputnik.ria.ru/20220829/kadyrov-1812915988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
Безопасность, Чеченская республика (Чечня), Рамзан Кадыров
Кадыров заявил о завершении формирования мотострелкового полка в Чечне
Глава Чечни Кадыров заявил о завершении формирования мотострелкового полка