https://ria.ru/20220903/polk-1814221056.html

Кадыров заявил о завершении формирования мотострелкового полка в Чечне

Кадыров заявил о завершении формирования мотострелкового полка в Чечне - РИА Новости, 03.09.2022

Кадыров заявил о завершении формирования мотострелкового полка в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о завершении формирования 78-го мотострелкового полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который входит в состав 42-й мотострелковой РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T14:14

2022-09-03T14:14

2022-09-03T14:14

безопасность

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 3 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о завершении формирования 78-го мотострелкового полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который входит в состав 42-й мотострелковой дивизии."Я с большим удовольствием хочу сообщить вам приятную весть. Закончилось формирование 78-го мотострелкового полка имени выдающегося политического деятеля, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Полк входит в состав 42-й мотострелковой дивизии. Начиная с сегодняшнего дня, военнослужащие нового подразделения могут приступить к полноценному несению службы", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он добавил, что горд тем, что командованию удалось в кратчайшие сроки укомплектовать полк.В июле Кадыров объявил о формировании четырех батальонов с внушительным количеством личного состава, набранного исключительно из уроженцев республики.

https://radiosputnik.ria.ru/20220829/kadyrov-1812915988.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров