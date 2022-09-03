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Кадыров заявил о завершении формирования мотострелкового полка в Чечне - РИА Новости, 03.09.2022
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Кадыров заявил о завершении формирования мотострелкового полка в Чечне
Кадыров заявил о завершении формирования мотострелкового полка в Чечне - РИА Новости, 03.09.2022
Кадыров заявил о завершении формирования мотострелкового полка в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о завершении формирования 78-го мотострелкового полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который входит в состав 42-й мотострелковой РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T14:14
2022-09-03T14:14
безопасность
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 3 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о завершении формирования 78-го мотострелкового полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который входит в состав 42-й мотострелковой дивизии."Я с большим удовольствием хочу сообщить вам приятную весть. Закончилось формирование 78-го мотострелкового полка имени выдающегося политического деятеля, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Полк входит в состав 42-й мотострелковой дивизии. Начиная с сегодняшнего дня, военнослужащие нового подразделения могут приступить к полноценному несению службы", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он добавил, что горд тем, что командованию удалось в кратчайшие сроки укомплектовать полк.В июле Кадыров объявил о формировании четырех батальонов с внушительным количеством личного состава, набранного исключительно из уроженцев республики.
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безопасность, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
Безопасность, Чеченская республика (Чечня), Рамзан Кадыров
14:14 03.09.2022
 
Кадыров заявил о завершении формирования мотострелкового полка в Чечне

Глава Чечни Кадыров заявил о завершении формирования мотострелкового полка

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 3 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о завершении формирования 78-го мотострелкового полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который входит в состав 42-й мотострелковой дивизии.
"Я с большим удовольствием хочу сообщить вам приятную весть. Закончилось формирование 78-го мотострелкового полка имени выдающегося политического деятеля, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Полк входит в состав 42-й мотострелковой дивизии. Начиная с сегодняшнего дня, военнослужащие нового подразделения могут приступить к полноценному несению службы", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил, что горд тем, что командованию удалось в кратчайшие сроки укомплектовать полк.
В июле Кадыров объявил о формировании четырех батальонов с внушительным количеством личного состава, набранного исключительно из уроженцев республики.
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БезопасностьЧеченская республика (Чечня)Рамзан Кадыров
 
 
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