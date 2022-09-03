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В Подмосковье трое полицейских пострадали в поножовщине - РИА Новости, 03.09.2022
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В Подмосковье трое полицейских пострадали в поножовщине
В Подмосковье трое полицейских пострадали в поножовщине - РИА Новости, 03.09.2022
В Подмосковье трое полицейских пострадали в поножовщине
Словесный конфликт возле подмосковного кафе перерос в поножовщину, пострадали трое полицейских "в штатском", нападавшего задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T16:08
2022-09-03T16:08
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Словесный конфликт возле подмосковного кафе перерос в поножовщину, пострадали трое полицейских "в штатском", нападавшего задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.Отмечается, что инцидент произошел в Наро-Фоминском городском округе возле одного из кафе. Изначально в полицию поступило сообщение о конфликте."Установлено, что мужчина, в ходе возникшего словесного конфликта с гражданами, нанес им ножевые ранения. В результате инцидента трое человек пострадали. Потерпевшие обратились за медицинской помощью. В дальнейшем было установлено, что телесные повреждения получили сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Наро-Фоминскому г.о., которые находились в гражданской одежде во внеслужебное время", - говорится в сообщении.Нападавшего задержали. Им оказался местный житель 1982 года рождения. В полиции же назначили служебную проверку после инцидента.Были ли участники конфликта в трезвом состоянии, не сообщается.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
16:08 03.09.2022
 
В Подмосковье трое полицейских пострадали в поножовщине

В Подмосковье трое полицейских пострадали в поножовщине у кафе

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Словесный конфликт возле подмосковного кафе перерос в поножовщину, пострадали трое полицейских "в штатском", нападавшего задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Отмечается, что инцидент произошел в Наро-Фоминском городском округе возле одного из кафе. Изначально в полицию поступило сообщение о конфликте.
"Установлено, что мужчина, в ходе возникшего словесного конфликта с гражданами, нанес им ножевые ранения. В результате инцидента трое человек пострадали. Потерпевшие обратились за медицинской помощью. В дальнейшем было установлено, что телесные повреждения получили сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Наро-Фоминскому г.о., которые находились в гражданской одежде во внеслужебное время", - говорится в сообщении.
Нападавшего задержали. Им оказался местный житель 1982 года рождения. В полиции же назначили служебную проверку после инцидента.
Были ли участники конфликта в трезвом состоянии, не сообщается.
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