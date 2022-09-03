https://ria.ru/20220903/politsiya-1814237643.html

В Подмосковье трое полицейских пострадали в поножовщине

В Подмосковье трое полицейских пострадали в поножовщине - РИА Новости, 03.09.2022

В Подмосковье трое полицейских пострадали в поножовщине

Словесный конфликт возле подмосковного кафе перерос в поножовщину, пострадали трое полицейских "в штатском", нападавшего задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T16:08

2022-09-03T16:08

2022-09-03T16:08

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Словесный конфликт возле подмосковного кафе перерос в поножовщину, пострадали трое полицейских "в штатском", нападавшего задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.Отмечается, что инцидент произошел в Наро-Фоминском городском округе возле одного из кафе. Изначально в полицию поступило сообщение о конфликте."Установлено, что мужчина, в ходе возникшего словесного конфликта с гражданами, нанес им ножевые ранения. В результате инцидента трое человек пострадали. Потерпевшие обратились за медицинской помощью. В дальнейшем было установлено, что телесные повреждения получили сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Наро-Фоминскому г.о., которые находились в гражданской одежде во внеслужебное время", - говорится в сообщении.Нападавшего задержали. Им оказался местный житель 1982 года рождения. В полиции же назначили служебную проверку после инцидента.Были ли участники конфликта в трезвом состоянии, не сообщается.

https://ria.ru/20220831/draka-1813500275.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье)