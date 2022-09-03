https://ria.ru/20220903/politsiya-1814181670.html
В Ижевске мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции
В Ижевске мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции - РИА Новости, 03.09.2022
В Ижевске мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции
Мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции в Ижевске, а при задержании ранил ножом двух сотрудников, сообщили РИА Новости в МВД по... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T08:53
2022-09-03T08:53
2022-09-03T13:40
происшествия
ижевск
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УФА, 3 сен — РИА Новости. Мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции в Ижевске, а при задержании ранил ножом двух сотрудников, сообщили РИА Новости в МВД по Удмуртии.По данным собеседника агентства, инцидент произошел в ночь на субботу около 2:00 (1:00 мск)."Мужчина кинул две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции. На место прибыли сотрудники ППС (патрульно-постовой службы). Злоумышленник при задержании активно сопротивлялся и ранил ножом двух полицейских", — заявили агентству в республиканском управлении ведомства.Там добавили, что силовики после предупредительных выстрелов применили табельное оружие."Задержанный и двое полицейских с ранениями доставлены в больницу. Руководство МВД по Удмуртии назначило служебную проверку", — отметил собеседник РИА Новости.По его словам, возгорание в отделе оперативно ликвидировали.
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ижевск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск
08:53 03.09.2022 (обновлено: 13:40 03.09.2022)
В Ижевске мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции
ГУМВД по Удмуртии: в Ижевске мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции
УФА, 3 сен — РИА Новости. Мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции в Ижевске, а при задержании ранил ножом двух сотрудников, сообщили РИА Новости в МВД по Удмуртии.
По данным собеседника агентства, инцидент произошел в ночь на субботу около 2:00 (1:00 мск).
"Мужчина кинул две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции. На место прибыли сотрудники ППС (патрульно-постовой службы). Злоумышленник при задержании активно сопротивлялся и ранил ножом двух полицейских", — заявили агентству в республиканском управлении ведомства.
Там добавили, что силовики после предупредительных выстрелов применили табельное оружие.
"Задержанный и двое полицейских с ранениями доставлены в больницу. Руководство МВД по Удмуртии назначило служебную проверку", — отметил собеседник РИА Новости.
По его словам, возгорание в отделе оперативно ликвидировали.