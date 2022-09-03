https://ria.ru/20220903/politsiya-1814181670.html

В Ижевске мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции

В Ижевске мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции - РИА Новости, 03.09.2022

В Ижевске мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции

Мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции в Ижевске, а при задержании ранил ножом двух сотрудников, сообщили РИА Новости в МВД по... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T08:53

2022-09-03T08:53

2022-09-03T13:40

происшествия

ижевск

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УФА, 3 сен — РИА Новости. Мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции в Ижевске, а при задержании ранил ножом двух сотрудников, сообщили РИА Новости в МВД по Удмуртии.По данным собеседника агентства, инцидент произошел в ночь на субботу около 2:00 (1:00 мск)."Мужчина кинул две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции. На место прибыли сотрудники ППС (патрульно-постовой службы). Злоумышленник при задержании активно сопротивлялся и ранил ножом двух полицейских", — заявили агентству в республиканском управлении ведомства.Там добавили, что силовики после предупредительных выстрелов применили табельное оружие."Задержанный и двое полицейских с ранениями доставлены в больницу. Руководство МВД по Удмуртии назначило служебную проверку", — отметил собеседник РИА Новости.По его словам, возгорание в отделе оперативно ликвидировали.

https://radiosputnik.ria.ru/20220902/unichtozhat-1814041602.html

ижевск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ижевск