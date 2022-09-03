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Экс-депутат Рады рассказал, чем грозит Зеленскому провал атаки на Херсон - РИА Новости, 03.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/perevorot-1814170641.html
Экс-депутат Рады рассказал, чем грозит Зеленскому провал атаки на Херсон
Экс-депутат Рады рассказал, чем грозит Зеленскому провал атаки на Херсон - РИА Новости, 03.09.2022
Экс-депутат Рады рассказал, чем грозит Зеленскому провал атаки на Херсон
Провал атаки ВСУ на Херсон и неудачная попытка захвата ЗАЭС вызвали недовольство украинского командования, из-за чего президент страны Владимир Зеленский... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T02:24
2022-09-03T07:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
илья кива
херсон
запорожская область
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Провал атаки ВСУ на Херсон и неудачная попытка захвата ЗАЭС вызвали недовольство украинского командования, из-за чего президент страны Владимир Зеленский оказался под угрозой военного переворота, заявил в своем Telegram-канале экс-депутат Рады Илья Кива.Он напомнил, что неудачный штурм атомной станции стал уже вторым провалом ВСУ, при котором массово погибли бойцы элитных разведподразделений минобороны Украины. Схожие потери Киев понес при попытке захвата острова Змеиный.Экс-депутат также обратился напрямую к Зеленскому, предупредив его о возможности физического устранения бунтовщиками.Накануне, в день визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от станции, но российские вооруженные силы совместно с Росгвардией сорвали провокацию. Как уточнили в Минобороны, киевский режим заранее подготовил план по отправке диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов станции в день прибытия делегации.Ранее в российском военном ведомстве также сообщали, что новая попытка Украины атаковать на Николаево-Криворожском направлении провалилась. По данным министерства, ВСУ, намереваясь возобновить наступление на этом и других направлениях, потеряли за двое суток 1700 человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, илья кива, херсон, запорожская область, запорожская аэс, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, Илья Кива, Херсон, Запорожская область, Запорожская АЭС, Россия
02:24 03.09.2022 (обновлено: 07:50 03.09.2022)
 
Экс-депутат Рады рассказал, чем грозит Зеленскому провал атаки на Херсон

Экс-депутат Рады Кива: провал атаки на Херсон и ЗАЭС грозит Зеленскому военным переворотом

© AP Photo / Efrem LukatskyСолдаты спецподразделения Украины
Солдаты спецподразделения Украины - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдаты спецподразделения Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Провал атаки ВСУ на Херсон и неудачная попытка захвата ЗАЭС вызвали недовольство украинского командования, из-за чего президент страны Владимир Зеленский оказался под угрозой военного переворота, заявил в своем Telegram-канале экс-депутат Рады Илья Кива.
Он напомнил, что неудачный штурм атомной станции стал уже вторым провалом ВСУ, при котором массово погибли бойцы элитных разведподразделений минобороны Украины. Схожие потери Киев понес при попытке захвата острова Змеиный.

"Все больше руководителей силовых структур, подразделения которых отправляют просто на убой, склоняются к мысли о замене некомпетентной <…> команды Зеленского! Все больше и больше в воздухе слышен запах переворота. Результат провала Херсонского наступления может стать точкой невозврата и начала восстания среди военных", — написал Кива.

Экс-депутат также обратился напрямую к Зеленскому, предупредив его о возможности физического устранения бунтовщиками.
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Накануне, в день визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от станции, но российские вооруженные силы совместно с Росгвардией сорвали провокацию. Как уточнили в Минобороны, киевский режим заранее подготовил план по отправке диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов станции в день прибытия делегации.
Ранее в российском военном ведомстве также сообщали, что новая попытка Украины атаковать на Николаево-Криворожском направлении провалилась. По данным министерства, ВСУ, намереваясь возобновить наступление на этом и других направлениях, потеряли за двое суток 1700 человек.
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