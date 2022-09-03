https://ria.ru/20220903/perevorot-1814170641.html

Экс-депутат Рады рассказал, чем грозит Зеленскому провал атаки на Херсон

Экс-депутат Рады рассказал, чем грозит Зеленскому провал атаки на Херсон - РИА Новости, 03.09.2022

Экс-депутат Рады рассказал, чем грозит Зеленскому провал атаки на Херсон

Провал атаки ВСУ на Херсон и неудачная попытка захвата ЗАЭС вызвали недовольство украинского командования, из-за чего президент страны Владимир Зеленский... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T02:24

2022-09-03T02:24

2022-09-03T07:50

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Провал атаки ВСУ на Херсон и неудачная попытка захвата ЗАЭС вызвали недовольство украинского командования, из-за чего президент страны Владимир Зеленский оказался под угрозой военного переворота, заявил в своем Telegram-канале экс-депутат Рады Илья Кива.Он напомнил, что неудачный штурм атомной станции стал уже вторым провалом ВСУ, при котором массово погибли бойцы элитных разведподразделений минобороны Украины. Схожие потери Киев понес при попытке захвата острова Змеиный.Экс-депутат также обратился напрямую к Зеленскому, предупредив его о возможности физического устранения бунтовщиками.Накануне, в день визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от станции, но российские вооруженные силы совместно с Росгвардией сорвали провокацию. Как уточнили в Минобороны, киевский режим заранее подготовил план по отправке диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов станции в день прибытия делегации.Ранее в российском военном ведомстве также сообщали, что новая попытка Украины атаковать на Николаево-Криворожском направлении провалилась. По данным министерства, ВСУ, намереваясь возобновить наступление на этом и других направлениях, потеряли за двое суток 1700 человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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