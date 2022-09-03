https://ria.ru/20220903/peregovory-1814214770.html

Путин поговорил с Алиевым по телефону

Путин поговорил с Алиевым по телефону - РИА Новости, 03.09.2022

Путин поговорил с Алиевым по телефону

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, они обсудили ситуацию на Южном Кавказе, отметив важность... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T13:28

2022-09-03T13:28

2022-09-03T13:48

владимир путин

ильхам алиев

азербайджан

россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, они обсудили ситуацию на Южном Кавказе, отметив важность скоординированных усилий по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обстоятельно обсуждена текущая ситуация на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.Указывается, что в ходе беседы "отмечена важность скоординированных усилий по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе и налаживанию экономических и транспортных связей в регионе". "В этом контексте подтвержден настрой на последовательную реализацию основополагающих трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - отмечает пресс-служба Кремля.

https://ria.ru/20220629/gruziya-1798720736.html

азербайджан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, ильхам алиев, азербайджан, россия