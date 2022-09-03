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Путин поговорил с Алиевым по телефону - РИА Новости, 03.09.2022
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Путин поговорил с Алиевым по телефону
Путин поговорил с Алиевым по телефону - РИА Новости, 03.09.2022
Путин поговорил с Алиевым по телефону
Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, они обсудили ситуацию на Южном Кавказе, отметив важность... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T13:28
2022-09-03T13:48
владимир путин
ильхам алиев
азербайджан
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, они обсудили ситуацию на Южном Кавказе, отметив важность скоординированных усилий по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обстоятельно обсуждена текущая ситуация на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.Указывается, что в ходе беседы "отмечена важность скоординированных усилий по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе и налаживанию экономических и транспортных связей в регионе". "В этом контексте подтвержден настрой на последовательную реализацию основополагающих трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - отмечает пресс-служба Кремля.
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владимир путин, ильхам алиев, азербайджан, россия
Владимир Путин, Ильхам Алиев, Азербайджан, Россия
13:28 03.09.2022 (обновлено: 13:48 03.09.2022)
 
Путин поговорил с Алиевым по телефону

Президенты России и Азербайджана Путин и Алиев обсудили ситуацию на Южном Кавказе

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, они обсудили ситуацию на Южном Кавказе, отметив важность скоординированных усилий по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обстоятельно обсуждена текущая ситуация на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.
Указывается, что в ходе беседы "отмечена важность скоординированных усилий по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе и налаживанию экономических и транспортных связей в регионе". "В этом контексте подтвержден настрой на последовательную реализацию основополагающих трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - отмечает пресс-служба Кремля.
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