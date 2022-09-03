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Жители Волчанска в Харьковской области начали получать российские паспорта
Жители Волчанска в Харьковской области начали получать российские паспорта - РИА Новости, 03.09.2022
Жители Волчанска в Харьковской области начали получать российские паспорта
Жители Волчанского района Харьковской области начали получать российские паспорта, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба военно-гражданской... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T09:49
2022-09-03T09:49
2022-09-03T10:51
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Жители Волчанского района Харьковской области начали получать российские паспорта, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба военно-гражданской администрации региона."Жители Волчанского района, которые первыми подали документы на приобретение российского гражданства, уже получили красные паспорта. Церемония вручения первых 15 паспортов прошла в волчанском Доме культуры", — говорится в заявлении.Первыми в Харьковской области документы получили десять жителей Купянска в конце августа.В ходе военной операции на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, где созданы четыре новые районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по ориентировочным оценкам ВГА, составляет 230 тысяч человек, используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, россия, волчанск
В мире, Харьковская область, Россия, Волчанск
09:49 03.09.2022 (обновлено: 10:51 03.09.2022)
Жители Волчанска в Харьковской области начали получать российские паспорта
В Волчанске в Харьковской области вручили первые 15 российских паспортов
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.
Жители Волчанского района Харьковской области начали получать российские паспорта, сообщает
в своем Telegram-канале пресс-служба военно-гражданской администрации региона.
"Жители Волчанского района, которые первыми подали документы на приобретение российского гражданства, уже получили красные паспорта. Церемония вручения первых 15 паспортов прошла в волчанском Доме культуры", — говорится в заявлении.
Первыми в Харьковской области документы получили десять жителей Купянска в конце августа.
В ходе военной операции на Украине
Вооруженные силы России и ЛНР
взяли под контроль часть Харьковской области, где созданы четыре новые районные администрации с административными центрами в городах Волчанск
, Изюм
, Купянск и поселке Казачья Лопань.
В регионе, население которого, по ориентировочным оценкам ВГА, составляет 230 тысяч человек, используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.