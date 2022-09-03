https://ria.ru/20220903/pasporta-1814187382.html

Жители Волчанска в Харьковской области начали получать российские паспорта

Жители Волчанска в Харьковской области начали получать российские паспорта - РИА Новости, 03.09.2022

Жители Волчанска в Харьковской области начали получать российские паспорта

Жители Волчанского района Харьковской области начали получать российские паспорта, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба военно-гражданской... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T09:49

2022-09-03T09:49

2022-09-03T10:51

в мире

харьковская область

россия

волчанск

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Жители Волчанского района Харьковской области начали получать российские паспорта, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба военно-гражданской администрации региона."Жители Волчанского района, которые первыми подали документы на приобретение российского гражданства, уже получили красные паспорта. Церемония вручения первых 15 паспортов прошла в волчанском Доме культуры", — говорится в заявлении.Первыми в Харьковской области документы получили десять жителей Купянска в конце августа.В ходе военной операции на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, где созданы четыре новые районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по ориентировочным оценкам ВГА, составляет 230 тысяч человек, используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.

https://ria.ru/20220902/nomera-1814019754.html

харьковская область

россия

волчанск

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, харьковская область, россия, волчанск