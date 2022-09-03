https://ria.ru/20220903/pamyatnik-1814229879.html

Бастрыкин поручил расследовать снос памятника советским солдатам в Польше

Бастрыкин поручил расследовать снос памятника советским солдатам в Польше - РИА Новости, 03.09.2022

Бастрыкин поручил расследовать снос памятника советским солдатам в Польше

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса памятника советским солдатам в городе Валбжих в Польше,... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T15:21

2022-09-03T15:21

2022-09-03T15:21

следственный комитет россии (ск рф)

россия

польша

великая отечественная война (1941-1945)

александр бастрыкин

в мире

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса памятника советским солдатам в городе Валбжих в Польше, сообщается в Telegram-канале ведомства.Данный памятник был возведен в 1970-х годах и представлял собой фигуру советского солдата. На цоколе памятника находились красная звезда и надпись "Советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне"."Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства сноса памятника советским солдатам в городе Валбжих в Польше. Глава ведомства поручил следователям запросить в МИД России необходимую информацию, связанную с указанным происшествием", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220902/pamyatnik-1813984658.html

россия

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следственный комитет россии (ск рф), россия, польша, великая отечественная война (1941-1945), александр бастрыкин, в мире