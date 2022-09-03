https://ria.ru/20220903/pamyatnik-1814229879.html
Бастрыкин поручил расследовать снос памятника советским солдатам в Польше
Бастрыкин поручил расследовать снос памятника советским солдатам в Польше - РИА Новости, 03.09.2022
Бастрыкин поручил расследовать снос памятника советским солдатам в Польше
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса памятника советским солдатам в городе Валбжих в Польше,... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T15:21
2022-09-03T15:21
2022-09-03T15:21
следственный комитет россии (ск рф)
россия
польша
великая отечественная война (1941-1945)
александр бастрыкин
в мире
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса памятника советским солдатам в городе Валбжих в Польше, сообщается в Telegram-канале ведомства.Данный памятник был возведен в 1970-х годах и представлял собой фигуру советского солдата. На цоколе памятника находились красная звезда и надпись "Советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне"."Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства сноса памятника советским солдатам в городе Валбжих в Польше. Глава ведомства поручил следователям запросить в МИД России необходимую информацию, связанную с указанным происшествием", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220902/pamyatnik-1813984658.html
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следственный комитет россии (ск рф), россия, польша, великая отечественная война (1941-1945), александр бастрыкин, в мире
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Польша, Великая Отечественная война (1941-1945), Александр Бастрыкин, В мире
Бастрыкин поручил расследовать снос памятника советским солдатам в Польше
Бастрыкин поручил расследовать снос памятника советским солдатам в городе Валбжих в Польше