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Эксперт прокомментировал приезд Орбана в Москву на прощание с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022
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Эксперт прокомментировал приезд Орбана в Москву на прощание с Горбачевым
Эксперт прокомментировал приезд Орбана в Москву на прощание с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022
Эксперт прокомментировал приезд Орбана в Москву на прощание с Горбачевым
Премьер-министр Виктор Орбан, приехав в Москву на прощание с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, подчеркнул свою самостоятельность как европейского... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T15:57
2022-09-03T15:57
виктор орбан
венгрия
михаил горбачев
политика
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Виктор Орбан, приехав в Москву на прощание с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, подчеркнул свою самостоятельность как европейского политика, сказал РИА Новости директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.В субботу Орбан с кратким визитом посетил Москву, приехав на церемонию прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов. Орбан стал единственным иностранным лидером, кто прибыл отдать дань памяти советскому политику."Визитом Орбан хотел сказать, что ценит огромный вклад Горбачева в то, что Венгрия обрела полную независимость - это случилось благодаря ему. По нынешним европейским временам признание смелое, в остальной Восточной Европе об этом сейчас предпочитают не говорить. Орбан подчеркнул свою самостоятельность", - сказал Лукьянов.Говоря о том, что венгерский премьер приехал в Москву только на прощание с Горбачевым и не высказывал пожеланий встретиться с российским руководством, Лукьянов отметил, что это было и не нужно. "Этот жест сам по себе достаточно позитивный", - пояснил эксперт.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в субботу РИА Новости, что, насколько известно Кремлю, Орбан прилетает в Москву только, чтобы попрощаться с Горбачевым, пожеланий о контактах с руководством РФ с венгерской стороны не высказывалось.
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Премьер-министр Венгрии на церемонии прощания с Горбачевым
Премьер Венгрии Орбан прибыл на церемонию прощания с Горбачевым
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виктор орбан, венгрия, михаил горбачев, политика, россия
Виктор Орбан, Венгрия, Михаил Горбачев, Политика, Россия
15:57 03.09.2022
 
Эксперт прокомментировал приезд Орбана в Москву на прощание с Горбачевым

Политолог Лукьянов: Орбан показал свою самостоятельность, приехав на прощание с Горбачевым

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан у Дома союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан у Дома союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан у Дома союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Виктор Орбан, приехав в Москву на прощание с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, подчеркнул свою самостоятельность как европейского политика, сказал РИА Новости директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
В субботу Орбан с кратким визитом посетил Москву, приехав на церемонию прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов. Орбан стал единственным иностранным лидером, кто прибыл отдать дань памяти советскому политику.
"Визитом Орбан хотел сказать, что ценит огромный вклад Горбачева в то, что Венгрия обрела полную независимость - это случилось благодаря ему. По нынешним европейским временам признание смелое, в остальной Восточной Европе об этом сейчас предпочитают не говорить. Орбан подчеркнул свою самостоятельность", - сказал Лукьянов.
Говоря о том, что венгерский премьер приехал в Москву только на прощание с Горбачевым и не высказывал пожеланий встретиться с российским руководством, Лукьянов отметил, что это было и не нужно. "Этот жест сам по себе достаточно позитивный", - пояснил эксперт.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в субботу РИА Новости, что, насколько известно Кремлю, Орбан прилетает в Москву только, чтобы попрощаться с Горбачевым, пожеланий о контактах с руководством РФ с венгерской стороны не высказывалось.
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