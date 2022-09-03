https://ria.ru/20220903/orban-1814234592.html

Эксперт прокомментировал приезд Орбана в Москву на прощание с Горбачевым

Эксперт прокомментировал приезд Орбана в Москву на прощание с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022

Эксперт прокомментировал приезд Орбана в Москву на прощание с Горбачевым

Премьер-министр Виктор Орбан, приехав в Москву на прощание с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, подчеркнул свою самостоятельность как европейского... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T15:57

2022-09-03T15:57

2022-09-03T15:57

виктор орбан

венгрия

михаил горбачев

политика

россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Виктор Орбан, приехав в Москву на прощание с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, подчеркнул свою самостоятельность как европейского политика, сказал РИА Новости директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.В субботу Орбан с кратким визитом посетил Москву, приехав на церемонию прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов. Орбан стал единственным иностранным лидером, кто прибыл отдать дань памяти советскому политику."Визитом Орбан хотел сказать, что ценит огромный вклад Горбачева в то, что Венгрия обрела полную независимость - это случилось благодаря ему. По нынешним европейским временам признание смелое, в остальной Восточной Европе об этом сейчас предпочитают не говорить. Орбан подчеркнул свою самостоятельность", - сказал Лукьянов.Говоря о том, что венгерский премьер приехал в Москву только на прощание с Горбачевым и не высказывал пожеланий встретиться с российским руководством, Лукьянов отметил, что это было и не нужно. "Этот жест сам по себе достаточно позитивный", - пояснил эксперт.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в субботу РИА Новости, что, насколько известно Кремлю, Орбан прилетает в Москву только, чтобы попрощаться с Горбачевым, пожеланий о контактах с руководством РФ с венгерской стороны не высказывалось.

https://ria.ru/20220818/orban-1810508476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Премьер-министр Венгрии на церемонии прощания с Горбачевым Премьер Венгрии Орбан прибыл на церемонию прощания с Горбачевым 2022-09-03T15:57 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

виктор орбан, венгрия, михаил горбачев, политика, россия