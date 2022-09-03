https://ria.ru/20220903/orban-1814199892.html

Орбан приехал на церемонию прощания с Горбачевым

Орбан приехал на церемонию прощания с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022

Орбан приехал на церемонию прощания с Горбачевым

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Колонный зал Дома Союзов в Москве, где проходит прощание с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, передает... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T11:56

2022-09-03T11:56

2022-09-03T13:11

виктор орбан

умер михаил горбачев

михаил горбачев

москва

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Колонный зал Дома Союзов в Москве, где проходит прощание с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, передает корреспондент РИА Новости.Венгерский политик возложил цветы к гробу последнего советского лидера. Также он подошёл к семье Горбачева и выразил соболезнования.Позднее Орбан написал на странице в соцсетях, что Горбачев был тем, кто, в числе прочих личностей и обстоятельств, был "нужен Центральной Европе, чтобы освободиться от коммунизма мирно, без человеческих потерь и кровопролития".После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в российской столице.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.

https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814171704.html

москва

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Премьер-министр Венгрии на церемонии прощания с Горбачевым Премьер Венгрии Орбан прибыл на церемонию прощания с Горбачевым 2022-09-03T11:56 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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