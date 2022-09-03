https://ria.ru/20220903/orban-1814199892.html
Орбан приехал на церемонию прощания с Горбачевым
Орбан приехал на церемонию прощания с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022
Орбан приехал на церемонию прощания с Горбачевым
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Колонный зал Дома Союзов в Москве, где проходит прощание с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, передает... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T11:56
2022-09-03T11:56
2022-09-03T13:11
виктор орбан
умер михаил горбачев
михаил горбачев
москва
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Колонный зал Дома Союзов в Москве, где проходит прощание с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, передает корреспондент РИА Новости.Венгерский политик возложил цветы к гробу последнего советского лидера. Также он подошёл к семье Горбачева и выразил соболезнования.Позднее Орбан написал на странице в соцсетях, что Горбачев был тем, кто, в числе прочих личностей и обстоятельств, был "нужен Центральной Европе, чтобы освободиться от коммунизма мирно, без человеческих потерь и кровопролития".После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в российской столице.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814171704.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814202097_0:53:1224:971_1920x0_80_0_0_a8829387620593899e80e1d26eb71e7a.jpg
Премьер-министр Венгрии на церемонии прощания с Горбачевым
Премьер Венгрии Орбан прибыл на церемонию прощания с Горбачевым
2022-09-03T11:56
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор орбан, умер михаил горбачев, михаил горбачев, москва
Виктор Орбан, Умер Михаил Горбачев, Михаил Горбачев, Москва
11:56 03.09.2022 (обновлено: 13:11 03.09.2022)
Орбан приехал на церемонию прощания с Горбачевым
Премьер Венгрии Орбан приехал на церемонию прощания с Горбачевым в Дом союзов в Москве
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Колонный зал Дома Союзов в Москве, где проходит прощание с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, передает корреспондент РИА Новости.
Венгерский политик возложил цветы к гробу последнего советского лидера. Также он подошёл к семье Горбачева и выразил соболезнования.
Позднее Орбан написал на странице в соцсетях, что Горбачев был тем, кто, в числе прочих личностей и обстоятельств, был "нужен Центральной Европе, чтобы освободиться от коммунизма мирно, без человеческих потерь и кровопролития".
После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в российской столице.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев
скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.