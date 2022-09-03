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ООН заявило о тесном контакте с США по вопросу выдачи виз делегации России
ООН заявило о тесном контакте с США по вопросу выдачи виз делегации России - РИА Новости, 03.09.2022
ООН заявило о тесном контакте с США по вопросу выдачи виз делегации России
ООН находится в тесном контакте с США по вопросу выдачи виз российской делегации для участия в предстоящей неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН,... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T01:37
2022-09-03T01:37
2022-09-03T01:37
в мире
сергей лавров
василий небензя
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оон
санкции в отношении россии
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ООН, 3 сен - РИА Новости. ООН находится в тесном контакте с США по вопросу выдачи виз российской делегации для участия в предстоящей неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, сообщила РИА Новости сотрудница пресс-службы организации Флоренция Сото Ниньо.Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя написал генсеку организации, что никто из российской делегации по состоянию на 1 сентября не получил визы США. Он попросил генсека указать в разговоре с США на необходимость выдать визы."Мы активно взаимодействуем с миссией США по вопросам виз для делегаций на предстоящих заседаниях ООН в штаб-квартире и поддерживаем связь с миссией по конкретным случаям, которые доводятся до нашего сведения. Так мы поступаем и в данном случае", - добавила она.
https://ria.ru/20220901/viza-1813875544.html
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в мире, сергей лавров, василий небензя, сша, россия, оон, санкции в отношении россии
В мире, Сергей Лавров, Василий Небензя, США, Россия, ООН, Санкции в отношении России
ООН заявило о тесном контакте с США по вопросу выдачи виз делегации России
ООН заявило о тесном контакте с США по вопросу выдачи виз делегации РФ на Генассамблею