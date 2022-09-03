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Небензя призвал Гутерреша помочь выдаче виз делегации России в ГА ООН - РИА Новости, 03.09.2022
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Небензя призвал Гутерреша помочь выдаче виз делегации России в ГА ООН
Небензя призвал Гутерреша помочь выдаче виз делегации России в ГА ООН - РИА Новости, 03.09.2022
Небензя призвал Гутерреша помочь выдаче виз делегации России в ГА ООН
Постпред РФ при ООН Василий Небензя попросил генсека ООН Антониу Гутерреша побудить США выдать визы российской делегации для участия в неделе высокого уровня... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T01:07
2022-09-03T01:33
в мире
сергей лавров
россия
сша
москва
оон
санкции в отношении россии
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ООН, 3 сен - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя попросил генсека ООН Антониу Гутерреша побудить США выдать визы российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, говорится в письме, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.В письме Небензя пишет, что никто из делегации по состоянию на 1 сентября не получил визы США.Он отмечает, что необходимые заявки были поданы в посольство США в Москве.
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в мире, сергей лавров, россия, сша, москва, оон, санкции в отношении россии
В мире, Сергей Лавров, Россия, США, Москва, ООН, Санкции в отношении России
01:07 03.09.2022 (обновлено: 01:33 03.09.2022)
 
Небензя призвал Гутерреша помочь выдаче виз делегации России в ГА ООН

Небензя попросил Гутерреша побудить США дать визы делегации России для участия в ГА ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПостпред РФ при ООН Василий Небензя
Постпред РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Постпред РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 сен - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя попросил генсека ООН Антониу Гутерреша побудить США выдать визы российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, говорится в письме, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.
Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В письме Небензя пишет, что никто из делегации по состоянию на 1 сентября не получил визы США.
"Просим вас еще раз указать властям США, что они должны оперативно выдать запрошенные визы всем российским делегатам и сопровождающим лицам, в том числе российским журналистам, которые должны остановиться в Нью-Йорке для освещения визита нашего министра иностранных дел", - пишет Небензя.
Он отмечает, что необходимые заявки были поданы в посольство США в Москве.
Денежные купюры США и американская виза - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 21:41
ООН продолжит работать с США над вопросом выдачи виз российским дипломатам
 
В миреСергей ЛавровРоссияСШАМоскваООНСанкции в отношении России
 
 
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