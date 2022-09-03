https://ria.ru/20220903/oon-1814165878.html
Члены делегации России пока не получили визы для посещения Генассамблеи ООН
Члены делегации России пока не получили визы для посещения Генассамблеи ООН - РИА Новости, 03.09.2022
Члены делегации России пока не получили визы для посещения Генассамблеи ООН
Никто из членов российской делегации пока не получил визы США для участия в сессии Генассамблеи в сентябре, говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T00:34
2022-09-03T00:34
2022-09-03T03:46
в мире
сергей лавров
санкции в отношении россии
владимир колокольцев
россия
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ООН, 3 сен - РИА Новости. Никто из членов российской делегации пока не получил визы США для участия в сессии Генассамблеи в сентябре, говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи генсеку организации Антониу Гутеррешу.Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."По состоянию на 1 сентября ни один из 56 представителей основной команды и передовой группы не получил въездных виз в США. Аналогичная ситуация с сопровождающими журналистами и членами экипажа рейса нашего министра", - сказано в письме, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.По словам Небензи, это вызывает тревогу, учитывая, что в последние несколько месяцев власти США постоянно отказывали в выдаче въездных виз ряду делегатов России, которые планировали принять участие в официальных мероприятиях ООН.В числе недавних примеров он отметил отмененный визит министра внутренних дели РФ Владимира Колокольцева, который должен был участвовать в саммите глав МВД ООН.Небензя напомнил, что, согласно соглашению о штаб-квартире, "визы должны выдаваться бесплатно и настолько оперативно, насколько это возможно", никаких препятствий чиниться не должно."В связи с этим мы подчеркиваем необходимость обеспечения строгого соответствия действий США с их международными юридическим обязательствами принимающей страны", - отметил постпред в письме.
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в мире, сергей лавров, санкции в отношении россии, владимир колокольцев, россия, сша, оон
В мире, Сергей Лавров, Санкции в отношении России, Владимир Колокольцев, Россия, США, ООН
00:34 03.09.2022 (обновлено: 03:46 03.09.2022)
Члены делегации России пока не получили визы для посещения Генассамблеи ООН
Небензя: никто из делегации России пока не получил визы для посещения Генассамблеи ООН
ООН, 3 сен - РИА Новости. Никто из членов российской делегации пока не получил визы США для участия в сессии Генассамблеи в сентябре, говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи генсеку организации Антониу Гутеррешу.
Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
.
"По состоянию на 1 сентября ни один из 56 представителей основной команды и передовой группы не получил въездных виз в США. Аналогичная ситуация с сопровождающими журналистами и членами экипажа рейса нашего министра", - сказано в письме, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.
По словам Небензи, это вызывает тревогу, учитывая, что в последние несколько месяцев власти США
постоянно отказывали в выдаче въездных виз ряду делегатов России
, которые планировали принять участие в официальных мероприятиях ООН
.
В числе недавних примеров он отметил отмененный визит министра внутренних дели РФ Владимира Колокольцева
, который должен был участвовать в саммите глав МВД ООН.
Небензя напомнил, что, согласно соглашению о штаб-квартире, "визы должны выдаваться бесплатно и настолько оперативно, насколько это возможно", никаких препятствий чиниться не должно.
"В связи с этим мы подчеркиваем необходимость обеспечения строгого соответствия действий США с их международными юридическим обязательствами принимающей страны", - отметил постпред в письме.