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В ДНР за сутки при обстрелах ВСУ погибли пятеро солдат

В ДНР за сутки при обстрелах ВСУ погибли пятеро солдат - РИА Новости, 03.09.2022

В ДНР за сутки при обстрелах ВСУ погибли пятеро солдат

За текущие сутки украинские войска выпустили более 160 снарядов по семи населенным пунктам ДНР, пять военнослужащих ДНР погибли, еще 12 получили ранения,... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T19:55

2022-09-03T19:55

2022-09-03T19:55

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. За текущие сутки украинские войска выпустили более 160 снарядов по семи населенным пунктам ДНР, пять военнослужащих ДНР погибли, еще 12 получили ранения, говорится в сообщении народной милиции республики."️За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 160 боеприпасов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов. Огонь велся по районам семи населённых пунктов республики", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что при обстрелах территории ДНР повреждения получили 18 домостроений и шесть объектов гражданской инфраструктуры."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость пять защитников Донецкой Народной Республики погибли, 12 получили ранения", - добавили в ведомстве.

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк