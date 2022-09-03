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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 03.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска за час выпустили 8 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Донецку и 4 снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке, сообщили в... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T20:54
2022-09-03T20:54
2022-09-03T20:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 8 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Донецку и 4 снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19:00 - н.п. Орловка - н.п. Донецк - Северный: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 19:40 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 20:05 - н.п. Леонидовка - н.п. Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении.Также, по данным представительства республики, обстрелам подверглись населенные пункты Зайцево и Пантелеймоновка. По первому населенному пункту украинские войска выпустили 4 снаряда из танка, а по второму - 5 снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220902/zaes-1813890277.html
донецк (днр)
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
В ДНР сообщили об обстреле Донецка и Горловки со стороны украинских войск