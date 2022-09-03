https://ria.ru/20220903/obstrel-1814273669.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 03.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска за час выпустили 8 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Донецку и 4 снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке, сообщили в... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T20:54

2022-09-03T20:54

2022-09-03T20:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 8 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Донецку и 4 снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19:00 - н.п. Орловка - н.п. Донецк - Северный: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 19:40 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 20:05 - н.п. Леонидовка - н.п. Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении.Также, по данным представительства республики, обстрелам подверглись населенные пункты Зайцево и Пантелеймоновка. По первому населенному пункту украинские войска выпустили 4 снаряда из танка, а по второму - 5 снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220902/zaes-1813890277.html

донецк (днр)

горловка

украина

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), горловка, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика