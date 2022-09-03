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Приграничный поселок в Курской области вновь обстреляли со стороны Украины
Приграничный поселок в Курской области вновь обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 03.09.2022
Приграничный поселок в Курской области вновь обстреляли со стороны Украины
Приграничный поселок Тёткино Курской области вновь обстреляли со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T18:51
2022-09-03T18:51
2022-09-03T18:51
украина
курская область
вооруженные силы украины
роман старовойт
происшествия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Приграничный поселок Тёткино Курской области вновь обстреляли со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт."Сегодня около 17 часов ВСУ в очередной раз обстреляли приграничный поселок Теткино. В районе улицы Фрунзе зафиксировано не менее семи прилетов. К счастью, пострадавших нет. Незначительные повреждения нанесены трем домовладениям. В основном пострадали окна, крыши и заборы. Специалисты оценивают ущерб, обязательно поможем жителям с ремонтом", - говорится в сообщении.Шесть районов Курской области граничат с Сумской областью Украины. Глушковский район, в частности, поселок Теткино, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в этом поселке двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, курская область, вооруженные силы украины, роман старовойт, происшествия
Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины, Роман Старовойт, Происшествия
Приграничный поселок в Курской области вновь обстреляли со стороны Украины
Курский губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины приграничного поселка Теткино