https://ria.ru/20220903/obstrel-1814260706.html

Приграничный поселок в Курской области вновь обстреляли со стороны Украины

Приграничный поселок в Курской области вновь обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 03.09.2022

Приграничный поселок в Курской области вновь обстреляли со стороны Украины

Приграничный поселок Тёткино Курской области вновь обстреляли со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T18:51

2022-09-03T18:51

2022-09-03T18:51

украина

курская область

вооруженные силы украины

роман старовойт

происшествия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Приграничный поселок Тёткино Курской области вновь обстреляли со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт."Сегодня около 17 часов ВСУ в очередной раз обстреляли приграничный поселок Теткино. В районе улицы Фрунзе зафиксировано не менее семи прилетов. К счастью, пострадавших нет. Незначительные повреждения нанесены трем домовладениям. В основном пострадали окна, крыши и заборы. Специалисты оценивают ущерб, обязательно поможем жителям с ремонтом", - говорится в сообщении.Шесть районов Курской области граничат с Сумской областью Украины. Глушковский район, в частности, поселок Теткино, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в этом поселке двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.

украина

курская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, курская область, вооруженные силы украины, роман старовойт, происшествия