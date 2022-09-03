Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 03.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/obstrel-1814223349.html
Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 03.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
Украинские войска менее чем за два часа шесть раз обстреляли Донецк, выпустив 30 снарядов крупного калибра, заявило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T14:33
2022-09-03T14:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
красногоровка
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812483972_0:150:3276:1993_1920x0_80_0_0_19d387b19acc647bf56e9fe830ac7f0b.jpg
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска менее чем за два часа шесть раз обстреляли Донецк, выпустив 30 снарядов крупного калибра, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.05 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено три снаряда калибром 155 мм... 12.15 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 мм... 13.15 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено восемь снарядов калибром 152 мм... 13.00 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 мм; 13.30 - н.п. Дружба - н.п. Горловка (пос. Шахты Изотова): выпущено четыре снаряда калибром 152 мм; 13.40 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 мм... 13.45 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html
донецк (днр)
красногоровка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812483972_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_3f87dd37288785c75be7d372c9b5dfc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), красногоровка, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Красногоровка, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
14:33 03.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 30 снарядов крупного калибра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ДНР возле здания, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР возле здания, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС ДНР возле здания, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска менее чем за два часа шесть раз обстреляли Донецк, выпустив 30 снарядов крупного калибра, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.05 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено три снаряда калибром 155 мм... 12.15 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 мм... 13.15 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено восемь снарядов калибром 152 мм... 13.00 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 мм; 13.30 - н.п. Дружба - н.п. Горловка (пос. Шахты Изотова): выпущено четыре снаряда калибром 152 мм; 13.40 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 мм... 13.45 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)КрасногоровкаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала