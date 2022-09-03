Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 30 снарядов крупного калибра
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ДНР возле здания, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР возле здания, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска менее чем за два часа шесть раз обстреляли Донецк, выпустив 30 снарядов крупного калибра, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.05 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено три снаряда калибром 155 мм... 12.15 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 мм... 13.15 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено восемь снарядов калибром 152 мм... 13.00 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 мм; 13.30 - н.п. Дружба - н.п. Горловка (пос. Шахты Изотова): выпущено четыре снаряда калибром 152 мм; 13.40 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 мм... 13.45 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
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