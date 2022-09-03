https://ria.ru/20220903/obstrel-1814223349.html

Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 03.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

Украинские войска менее чем за два часа шесть раз обстреляли Донецк, выпустив 30 снарядов крупного калибра, заявило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T14:33

2022-09-03T14:33

2022-09-03T14:33

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

красногоровка

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска менее чем за два часа шесть раз обстреляли Донецк, выпустив 30 снарядов крупного калибра, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.05 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено три снаряда калибром 155 мм... 12.15 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 мм... 13.15 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено восемь снарядов калибром 152 мм... 13.00 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 мм; 13.30 - н.п. Дружба - н.п. Горловка (пос. Шахты Изотова): выпущено четыре снаряда калибром 152 мм; 13.40 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 мм... 13.45 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

донецк (днр)

красногоровка

украина

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), красногоровка, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика