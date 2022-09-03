https://ria.ru/20220903/nikolaev-1814219242.html

В больницах Николаева не хватает мест и медикаментов, сообщило МО России

В больницах Николаева не хватает мест и медикаментов, сообщило МО России - РИА Новости, 03.09.2022

В больницах Николаева не хватает мест и медикаментов, сообщило МО России

Большие потери Украины на николаево-криворожском направлении привели к острой нехватке койкомест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T14:01

2022-09-03T14:01

2022-09-03T14:01

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Большие потери Украины на николаево-криворожском направлении привели к острой нехватке койкомест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и Николаевской области, заявили в субботу в Минобороны России."Большие потери ВСУ на николаево-криворожском направлении привели к острой нехватке койкомест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях города Николаев и Николаевской области. Для выявления и задержания возросшего числа дезертиров в Николаеве увеличено количество военных патрулей и выставлены дополнительные посты на въездах в город", - заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20220903/plennye-1813771876.html

николаев (украина)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

николаев (украина), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)