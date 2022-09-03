https://ria.ru/20220903/nikolaev-1814219242.html
В больницах Николаева не хватает мест и медикаментов, сообщило МО России
В больницах Николаева не хватает мест и медикаментов, сообщило МО России - РИА Новости, 03.09.2022
В больницах Николаева не хватает мест и медикаментов, сообщило МО России
Большие потери Украины на николаево-криворожском направлении привели к острой нехватке койкомест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T14:01
2022-09-03T14:01
2022-09-03T14:01
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Большие потери Украины на николаево-криворожском направлении привели к острой нехватке койкомест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и Николаевской области, заявили в субботу в Минобороны России."Большие потери ВСУ на николаево-криворожском направлении привели к острой нехватке койкомест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях города Николаев и Николаевской области. Для выявления и задержания возросшего числа дезертиров в Николаеве увеличено количество военных патрулей и выставлены дополнительные посты на въездах в город", - заявили в Минобороны.
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николаев (украина)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаев (украина), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В больницах Николаева не хватает мест и медикаментов, сообщило МО России
Минобороны: в больницах Николаева нехватка мест, крови и медикаментов из-за потерь Киева