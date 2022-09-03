Рейтинг@Mail.ru
В больницах Николаева не хватает мест и медикаментов, сообщило МО России - РИА Новости, 03.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/nikolaev-1814219242.html
В больницах Николаева не хватает мест и медикаментов, сообщило МО России
В больницах Николаева не хватает мест и медикаментов, сообщило МО России - РИА Новости, 03.09.2022
В больницах Николаева не хватает мест и медикаментов, сообщило МО России
Большие потери Украины на николаево-криворожском направлении привели к острой нехватке койкомест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T14:01
2022-09-03T14:01
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805542186_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a41f66cf620b2234306aae8780132d02.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Большие потери Украины на николаево-криворожском направлении привели к острой нехватке койкомест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и Николаевской области, заявили в субботу в Минобороны России."Большие потери ВСУ на николаево-криворожском направлении привели к острой нехватке койкомест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях города Николаев и Николаевской области. Для выявления и задержания возросшего числа дезертиров в Николаеве увеличено количество военных патрулей и выставлены дополнительные посты на въездах в город", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20220903/plennye-1813771876.html
николаев (украина)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805542186_580:462:2692:2046_1920x0_80_0_0_4b39545347efeb469d74ecd0127c2c79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николаев (украина), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:01 03.09.2022
 
В больницах Николаева не хватает мест и медикаментов, сообщило МО России

Минобороны: в больницах Николаева нехватка мест, крови и медикаментов из-за потерь Киева

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Большие потери Украины на николаево-криворожском направлении привели к острой нехватке койкомест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и Николаевской области, заявили в субботу в Минобороны России.
"Большие потери ВСУ на николаево-криворожском направлении привели к острой нехватке койкомест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях города Николаев и Николаевской области. Для выявления и задержания возросшего числа дезертиров в Николаеве увеличено количество военных патрулей и выставлены дополнительные посты на въездах в город", - заявили в Минобороны.
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Для них мы пушечное мясо". О чем говорят украинские военнопленные
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала