https://ria.ru/20220903/neft-1814168281.html

Лимит цен на нефть ударит по рынку энергоносителей, заявил аналитик из США

Лимит цен на нефть ударит по рынку энергоносителей, заявил аналитик из США - РИА Новости, 03.09.2022

Лимит цен на нефть ударит по рынку энергоносителей, заявил аналитик из США

Объявленное странами G7 намерение ввести потолок цен на российскую нефть ухудшит ситуацию на мировом рынке энергоносителей и ударит в том числе по странам... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T01:29

2022-09-03T01:29

2022-09-03T01:34

экономика

цены на нефть

джанет йеллен

александр новак

сша

россия

канада

g7

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ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Объявленное странами G7 намерение ввести потолок цен на российскую нефть ухудшит ситуацию на мировом рынке энергоносителей и ударит в том числе по странам "семерки", заявил в пятницу РИА Новости исполнительный вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне Эрл Расмуссен.Главы минфинов стран "Группы семи" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в пятницу договорились ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали другие государства присоединиться к этой инициативе. Как заявила в этой связи глава минфина США Джанет Йеллен, такой шаг призван "ускорить деградацию" российской экономики.Собеседник агентства пояснил, что установление предельной цены на российскую нефть в конечном счете может обернуться еще большим давлением на экономики стран Запада, что, в свою очередь, чревато началом гражданских беспорядков и политических потрясений."Подобный шаг продолжает проводимую в настоящее время политику саморазрушения и экономического самоубийства", - предостерег эксперт, подчеркнув, что Москва при необходимости сможет запросто найти новые рынки сбыта для своей нефти в других регионах мира, при условии, что страны G7 не решат ввести вторичные санкции против новых покупателей.С его точки зрения, США, которые не являются покупателями российской нефти, также несут серьезные риски, поскольку в случае возникновения серьезных экономических и политических проблем у прочих государств "семерки" единство возглавляемой Штатами коалиции стран-единомышленников окажется под угрозой.В четверг вице-премьер Александр Новак заявил журналистам, что идея о лимите цен на нефть РФ является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. При этом он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.США и Канада ввели запрет на российские энергоресурсы еще в марте. Европейский союз договорился об эмбарго на морские поставки нефти из РФ с 5 декабря, нефтепродуктов - с 5 февраля, при этом санкции не затронут поставки по трубопроводу "Дружба". Япония в июне свела импорт российской нефти до нуля, однако уже в июле вновь стала ее покупать, при этом сократив объем закупок на 65%.

https://ria.ru/20220902/neft-1814155760.html

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экономика, цены на нефть, джанет йеллен, александр новак, сша, россия, канада, g7, министерство финансов сша, санкции в отношении россии