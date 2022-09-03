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В Праге завершился антиправительственный митинг, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.09.2022
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В Праге завершился антиправительственный митинг, сообщили СМИ
В Праге завершился антиправительственный митинг, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.09.2022
В Праге завершился антиправительственный митинг, сообщили СМИ
Вечером в субботу на Вацлавской площади в центре Праги завершился антиправительственный митинг, ближе к концу в нем принимали участие, по данным полиции, около... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T22:32
2022-09-03T22:46
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ПРАГА, 3 сен – РИА Новости. Вечером в субботу на Вацлавской площади в центре Праги завершился антиправительственный митинг, ближе к концу в нем принимали участие, по данным полиции, около 70 тысяч человек, сообщило Чешское ТВ.Участники митинга дали кабмину один месяц на решение проблем, связанных с инфляцией, резким подорожанием энергоносителей, товаров и услуг, в противном случае будут объявлены "акции давления".По словам Штепана, пробрюссельская политика кабмина ведет в тупик, установление потолка для цен на энергоносители он назвал "глупостью", которая обернется дальнейшим ростом цен. Он выступил за непосредственные переговоры на эту тему с РФ и закупки энергоносителей на биржах.В свою очередь, Майерова заявила, что политика правительства премьера Петра Фиалы, возможно, пробрюссельская, возможно, проукраинская, но ни в коем случае не чешская. Лидер внепарламентской партии "Триколор" полагает, что необходимо немедленно снизить налоги, включая НДС, и прекратить антироссийские санкции, которые, по ее мнению, наносят серьезный вред чешским предпринимателям. Она также потребовала прекратить поставку оружия на Украину. "Это не наша война!" - подчеркнула Майерова.По мнению декана одного из факультетов Высшей экономической школы Мирослава Шевчика, соседняя Германия посредством ЕС хочет овладеть экономикой Чехии.В принятой на митинге резолюции его организаторы, заявившие о численности участников в 100 тысяч человек, потребовали отставки нынешнего праволиберального правительства в случае неудовлетворения их требований, помощь населению в решении энергетического кризиса, освобождения промышленности республики от зависимости от наднациональных корпораций, заключения соглашений напрямую с поставщиками энергоресурсов, прежде всего, с РФ, а также военного нейтралитета для страны.На митинг в центре Праги моментально отреагировали власти Чехии. В частности, премьер Фиала заявил, что акция была организована "пророссийскими силами", которые выступают против интересов Чехии. С другой стороны, Фиала также признал право людей на демонстрации.В свою очередь, первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан заявил, что воспринимает всерьез опасения пришедших на митинг людей. "Поэтому мы ищем решения, которые снизят опасения людей за свое будущее. Эти решения не лежат в преклонении к путинской России, в этом я с ораторами не согласен", - сказал Ракушан.Как сообщил журналистам в конце акции пресс-секретарь управления полиции Ян Данек, "ни одной проблемы с участниками митинга у полиции не возникло".
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Антиправительственный митинг в центре Праги
В центре Праги начался антиправительственный митинг, в котором участвуют около 20 тысяч человек
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в мире, прага, чехия, евросоюз, россия, петр фиала, украина
В мире, Прага, Чехия, Евросоюз, Россия, Петр Фиала, Украина
22:32 03.09.2022 (обновлено: 22:46 03.09.2022)
 
В Праге завершился антиправительственный митинг, сообщили СМИ

Около 70 тысяч жителей Праги вышли на митинг с требованием дешевого газа

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ПРАГА, 3 сен – РИА Новости. Вечером в субботу на Вацлавской площади в центре Праги завершился антиправительственный митинг, ближе к концу в нем принимали участие, по данным полиции, около 70 тысяч человек, сообщило Чешское ТВ.
Участники митинга дали кабмину один месяц на решение проблем, связанных с инфляцией, резким подорожанием энергоносителей, товаров и услуг, в противном случае будут объявлены "акции давления".
"На митинге выступили эксперт по вопросам энергетики Владимир Штепан, экс-президент Аграрной палаты Зденек Яндейсек, депутат парламента от движения "Свобода и прямая демократия" Иржи Кобза, лидер политического движения "Триколор" Зузана Майерова и ряда других ораторов", - говорится в сообщении.
По словам Штепана, пробрюссельская политика кабмина ведет в тупик, установление потолка для цен на энергоносители он назвал "глупостью", которая обернется дальнейшим ростом цен. Он выступил за непосредственные переговоры на эту тему с РФ и закупки энергоносителей на биржах.
В свою очередь, Майерова заявила, что политика правительства премьера Петра Фиалы, возможно, пробрюссельская, возможно, проукраинская, но ни в коем случае не чешская. Лидер внепарламентской партии "Триколор" полагает, что необходимо немедленно снизить налоги, включая НДС, и прекратить антироссийские санкции, которые, по ее мнению, наносят серьезный вред чешским предпринимателям. Она также потребовала прекратить поставку оружия на Украину. "Это не наша война!" - подчеркнула Майерова.
По мнению декана одного из факультетов Высшей экономической школы Мирослава Шевчика, соседняя Германия посредством ЕС хочет овладеть экономикой Чехии.
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В принятой на митинге резолюции его организаторы, заявившие о численности участников в 100 тысяч человек, потребовали отставки нынешнего праволиберального правительства в случае неудовлетворения их требований, помощь населению в решении энергетического кризиса, освобождения промышленности республики от зависимости от наднациональных корпораций, заключения соглашений напрямую с поставщиками энергоресурсов, прежде всего, с РФ, а также военного нейтралитета для страны.
На митинг в центре Праги моментально отреагировали власти Чехии. В частности, премьер Фиала заявил, что акция была организована "пророссийскими силами", которые выступают против интересов Чехии. С другой стороны, Фиала также признал право людей на демонстрации.
В свою очередь, первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан заявил, что воспринимает всерьез опасения пришедших на митинг людей. "Поэтому мы ищем решения, которые снизят опасения людей за свое будущее. Эти решения не лежат в преклонении к путинской России, в этом я с ораторами не согласен", - сказал Ракушан.
Как сообщил журналистам в конце акции пресс-секретарь управления полиции Ян Данек, "ни одной проблемы с участниками митинга у полиции не возникло".
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