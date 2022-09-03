https://ria.ru/20220903/miting-1814281647.html

В Праге завершился антиправительственный митинг, сообщили СМИ

В Праге завершился антиправительственный митинг, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.09.2022

В Праге завершился антиправительственный митинг, сообщили СМИ

Вечером в субботу на Вацлавской площади в центре Праги завершился антиправительственный митинг, ближе к концу в нем принимали участие, по данным полиции, около... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T22:32

2022-09-03T22:32

2022-09-03T22:46

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ПРАГА, 3 сен – РИА Новости. Вечером в субботу на Вацлавской площади в центре Праги завершился антиправительственный митинг, ближе к концу в нем принимали участие, по данным полиции, около 70 тысяч человек, сообщило Чешское ТВ.Участники митинга дали кабмину один месяц на решение проблем, связанных с инфляцией, резким подорожанием энергоносителей, товаров и услуг, в противном случае будут объявлены "акции давления".По словам Штепана, пробрюссельская политика кабмина ведет в тупик, установление потолка для цен на энергоносители он назвал "глупостью", которая обернется дальнейшим ростом цен. Он выступил за непосредственные переговоры на эту тему с РФ и закупки энергоносителей на биржах.В свою очередь, Майерова заявила, что политика правительства премьера Петра Фиалы, возможно, пробрюссельская, возможно, проукраинская, но ни в коем случае не чешская. Лидер внепарламентской партии "Триколор" полагает, что необходимо немедленно снизить налоги, включая НДС, и прекратить антироссийские санкции, которые, по ее мнению, наносят серьезный вред чешским предпринимателям. Она также потребовала прекратить поставку оружия на Украину. "Это не наша война!" - подчеркнула Майерова.По мнению декана одного из факультетов Высшей экономической школы Мирослава Шевчика, соседняя Германия посредством ЕС хочет овладеть экономикой Чехии.В принятой на митинге резолюции его организаторы, заявившие о численности участников в 100 тысяч человек, потребовали отставки нынешнего праволиберального правительства в случае неудовлетворения их требований, помощь населению в решении энергетического кризиса, освобождения промышленности республики от зависимости от наднациональных корпораций, заключения соглашений напрямую с поставщиками энергоресурсов, прежде всего, с РФ, а также военного нейтралитета для страны.На митинг в центре Праги моментально отреагировали власти Чехии. В частности, премьер Фиала заявил, что акция была организована "пророссийскими силами", которые выступают против интересов Чехии. С другой стороны, Фиала также признал право людей на демонстрации.В свою очередь, первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан заявил, что воспринимает всерьез опасения пришедших на митинг людей. "Поэтому мы ищем решения, которые снизят опасения людей за свое будущее. Эти решения не лежат в преклонении к путинской России, в этом я с ораторами не согласен", - сказал Ракушан.Как сообщил журналистам в конце акции пресс-секретарь управления полиции Ян Данек, "ни одной проблемы с участниками митинга у полиции не возникло".

https://ria.ru/20220901/benzin-1813656421.html

https://ria.ru/20220827/klaus-1812551836.html

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Антиправительственный митинг в центре Праги В центре Праги начался антиправительственный митинг, в котором участвуют около 20 тысяч человек 2022-09-03T22:32 true PT0M14S

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в мире, прага, чехия, евросоюз, россия, петр фиала, украина