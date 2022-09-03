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В центре Праги начался антиправительственный митинг - РИА Новости, 03.09.2022
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В центре Праги начался антиправительственный митинг
В центре Праги начался антиправительственный митинг - РИА Новости, 03.09.2022
В центре Праги начался антиправительственный митинг
На Вацлавской площади в центре Праги в 15:00 мск начался антиправительственный митинг с участием около 20 тысяч человек, организованный несколькими... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T16:18
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в мире
петр фиала
чехия
прага
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ПРАГА, 3 сен — РИА Новости. На Вацлавской площади в центре Праги в 15:00 мск начался антиправительственный митинг с участием около 20 тысяч человек, организованный несколькими политическими партиями и гражданскими объединениями, сообщил корреспондент РИА Новости.Как утверждают организаторы акции, власти под руководством премьера Петра Фиалы принимают запоздалые и недостаточные меры в борьбе с резким повышением стоимости энергоресурсов и связанным с этим всеобщим ростом цен на товары и услуги. По мнению протестующих, в первую очередь от этого страдают пенсионеры и малоимущие граждане, а многие предприятия и фирмы вынуждены увольнять работников.Выступить на митинге планируют экс-президент Аграрной палаты Зденек Яндейсек, депутат парламента от движения "Свобода и прямая демократия" Иржи Кобза, лидер политического движения "Триколор" Зузана Майерова, кандидат на пост главы государства от Компартии Йозеф Скала, а также эксперт по вопросам энергетики Владимир Штепан и ряд других ораторов.За порядком на митинге следят несколько десятков полицейских.
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Антиправительственный митинг в центре Праги
В центре Праги начался антиправительственный митинг, в котором участвуют около 20 тысяч человек
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в мире, петр фиала, чехия, прага
В мире, Петр Фиала, Чехия, Прага
16:18 03.09.2022 (обновлено: 17:49 03.09.2022)
 
В центре Праги начался антиправительственный митинг

В центре Праги начался антиправительственный митинг из-за мер борьбы с ростом цен на газ

Читать ria.ru в
ПРАГА, 3 сен — РИА Новости. На Вацлавской площади в центре Праги в 15:00 мск начался антиправительственный митинг с участием около 20 тысяч человек, организованный несколькими политическими партиями и гражданскими объединениями, сообщил корреспондент РИА Новости.
Как утверждают организаторы акции, власти под руководством премьера Петра Фиалы принимают запоздалые и недостаточные меры в борьбе с резким повышением стоимости энергоресурсов и связанным с этим всеобщим ростом цен на товары и услуги. По мнению протестующих, в первую очередь от этого страдают пенсионеры и малоимущие граждане, а многие предприятия и фирмы вынуждены увольнять работников.
Выступить на митинге планируют экс-президент Аграрной палаты Зденек Яндейсек, депутат парламента от движения "Свобода и прямая демократия" Иржи Кобза, лидер политического движения "Триколор" Зузана Майерова, кандидат на пост главы государства от Компартии Йозеф Скала, а также эксперт по вопросам энергетики Владимир Штепан и ряд других ораторов.
За порядком на митинге следят несколько десятков полицейских.
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