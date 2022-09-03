https://ria.ru/20220903/miting-1814238440.html

В центре Праги начался антиправительственный митинг

В центре Праги начался антиправительственный митинг - РИА Новости, 03.09.2022

В центре Праги начался антиправительственный митинг

На Вацлавской площади в центре Праги в 15:00 мск начался антиправительственный митинг с участием около 20 тысяч человек, организованный несколькими... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T16:18

2022-09-03T16:18

2022-09-03T17:49

в мире

петр фиала

чехия

прага

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ПРАГА, 3 сен — РИА Новости. На Вацлавской площади в центре Праги в 15:00 мск начался антиправительственный митинг с участием около 20 тысяч человек, организованный несколькими политическими партиями и гражданскими объединениями, сообщил корреспондент РИА Новости.Как утверждают организаторы акции, власти под руководством премьера Петра Фиалы принимают запоздалые и недостаточные меры в борьбе с резким повышением стоимости энергоресурсов и связанным с этим всеобщим ростом цен на товары и услуги. По мнению протестующих, в первую очередь от этого страдают пенсионеры и малоимущие граждане, а многие предприятия и фирмы вынуждены увольнять работников.Выступить на митинге планируют экс-президент Аграрной палаты Зденек Яндейсек, депутат парламента от движения "Свобода и прямая демократия" Иржи Кобза, лидер политического движения "Триколор" Зузана Майерова, кандидат на пост главы государства от Компартии Йозеф Скала, а также эксперт по вопросам энергетики Владимир Штепан и ряд других ораторов.За порядком на митинге следят несколько десятков полицейских.

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чехия

прага

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Антиправительственный митинг в центре Праги В центре Праги начался антиправительственный митинг, в котором участвуют около 20 тысяч человек 2022-09-03T16:18 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, петр фиала, чехия, прага