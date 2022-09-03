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США разработали дрон, способный распространять зараженных насекомых - РИА Новости, 03.09.2022
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США разработали дрон, способный распространять зараженных насекомых
США разработали дрон, способный распространять зараженных насекомых - РИА Новости, 03.09.2022
США разработали дрон, способный распространять зараженных насекомых
Технические средства доставки и применения биологического оружия на основе беспилотника с контейнером для зараженных насекомых запатентованы в США, заявил в... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T15:35
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безопасность
технологии
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Технические средства доставки и применения биологического оружия на основе беспилотника с контейнером для зараженных насекомых запатентованы в США, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.По его словам, имеется документ № 8 967 029 на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе, выданный агентством США по патентам и товарным знакам. В описании к патенту сказано, что данное устройство поможет уничтожить или вывести из строя войска противника без риска для военнослужащих США."Как вы знаете, в соответствии с американским законодательством патент в США не может быть выдан в отсутствие реально существующего устройства. Таким образом, можно сделать вывод, что контейнер как средство доставки биологических агентов был разработан и произведен", - заявил он.
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безопасность, технологии, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), бпла
Безопасность, Технологии, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), БПЛА
15:35 03.09.2022 (обновлено: 16:55 03.09.2022)
 
США разработали дрон, способный распространять зараженных насекомых

Минобороны: США разработали дрон с контейнером для распространения зараженных насекомых

© Depositphotos / Dusan PetkovicДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© Depositphotos / Dusan Petkovic
Дрон в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Технические средства доставки и применения биологического оружия на основе беспилотника с контейнером для зараженных насекомых запатентованы в США, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
По его словам, имеется документ № 8 967 029 на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе, выданный агентством США по патентам и товарным знакам. В описании к патенту сказано, что данное устройство поможет уничтожить или вывести из строя войска противника без риска для военнослужащих США.
© Фото : Минобороны РФИллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 5
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 5 - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© Фото : Минобороны РФ
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 5
"Как вы знаете, в соответствии с американским законодательством патент в США не может быть выдан в отсутствие реально существующего устройства. Таким образом, можно сделать вывод, что контейнер как средство доставки биологических агентов был разработан и произведен", - заявил он.
 
БезопасностьТехнологииСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БПЛА
 
 
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