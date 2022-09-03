https://ria.ru/20220903/minoborbony-1814231930.html

США разработали дрон, способный распространять зараженных насекомых

США разработали дрон, способный распространять зараженных насекомых - РИА Новости, 03.09.2022

США разработали дрон, способный распространять зараженных насекомых

Технические средства доставки и применения биологического оружия на основе беспилотника с контейнером для зараженных насекомых запатентованы в США, заявил в... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T15:35

2022-09-03T15:35

2022-09-03T16:55

безопасность

технологии

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Технические средства доставки и применения биологического оружия на основе беспилотника с контейнером для зараженных насекомых запатентованы в США, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.По его словам, имеется документ № 8 967 029 на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе, выданный агентством США по патентам и товарным знакам. В описании к патенту сказано, что данное устройство поможет уничтожить или вывести из строя войска противника без риска для военнослужащих США."Как вы знаете, в соответствии с американским законодательством патент в США не может быть выдан в отсутствие реально существующего устройства. Таким образом, можно сделать вывод, что контейнер как средство доставки биологических агентов был разработан и произведен", - заявил он.

сша

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), бпла