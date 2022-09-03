https://ria.ru/20220903/mina-1814264650.html

В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина

В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина - РИА Новости, 03.09.2022

В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина

Мирный житель подорвался на сброшенной украинскими войсками мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T19:21

2022-09-03T19:21

2022-09-03T19:21

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украина

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Мирный житель подорвался на сброшенной украинскими войсками мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth)."По ул. Делегатской на сброшенной украинскими боевиками запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" подорвался мужчина", - сообщили в штабе.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

украина

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев