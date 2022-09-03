В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина
Штаб обороны ДНР: в Донецке на сброшенной ВСУ мине "Лепесток" подорвался мужчина
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Мирный житель подорвался на сброшенной украинскими войсками мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).
"По ул. Делегатской на сброшенной украинскими боевиками запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" подорвался мужчина", - сообщили в штабе.
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