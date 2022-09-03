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В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина - РИА Новости, 03.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/mina-1814264650.html
В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина
В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина - РИА Новости, 03.09.2022
В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина
Мирный житель подорвался на сброшенной украинскими войсками мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T19:21
2022-09-03T19:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Мирный житель подорвался на сброшенной украинскими войсками мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth)."По ул. Делегатской на сброшенной украинскими боевиками запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" подорвался мужчина", - сообщили в штабе.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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в мире, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев
19:21 03.09.2022
 
В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина

Штаб обороны ДНР: в Донецке на сброшенной ВСУ мине "Лепесток" подорвался мужчина

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Мирный житель подорвался на сброшенной украинскими войсками мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).
"По ул. Делегатской на сброшенной украинскими боевиками запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" подорвался мужчина", - сообщили в штабе.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
 
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