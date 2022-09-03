10:03 03.09.2022 (обновлено: 10:54 03.09.2022)
Медведев простился с Горбачевым
Зампред Совбеза Медведев возложил цветы на церемонии прощания с Горбачевым
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев простился с экс-президентом СССР Михаилом Горбачёвым, передаёт корреспондент РИА Новости.
Медведев приехал в Колонный зал Дома союзов в центре Москвы, где в субботу проходит церемония прощания с первым президентом СССР, возложил цветы к гробу и выразил соболезнования членам семьи Горбачёва.
Первый и последний президент СССР Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
Церемония прощания продлится до полудня, затем Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Максимовной.