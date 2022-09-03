https://ria.ru/20220903/medvedev-1814188267.html

Медведев простился с Горбачевым

Медведев простился с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022

Медведев простился с Горбачевым

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев простился с экс-президентом СССР Михаилом Горбачёвым, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T10:03

2022-09-03T10:03

2022-09-03T10:54

дмитрий медведев

умер михаил горбачев

общество

москва

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев простился с экс-президентом СССР Михаилом Горбачёвым, передаёт корреспондент РИА Новости.Медведев приехал в Колонный зал Дома союзов в центре Москвы, где в субботу проходит церемония прощания с первым президентом СССР, возложил цветы к гробу и выразил соболезнования членам семьи Горбачёва.Первый и последний президент СССР Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.Церемония прощания продлится до полудня, затем Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Максимовной.

https://ria.ru/20220903/podarok-1814182818.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, умер михаил горбачев, общество, москва