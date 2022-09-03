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Медведев простился с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022
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Медведев простился с Горбачевым
Медведев простился с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022
Медведев простился с Горбачевым
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев простился с экс-президентом СССР Михаилом Горбачёвым, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T10:03
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев простился с экс-президентом СССР Михаилом Горбачёвым, передаёт корреспондент РИА Новости.Медведев приехал в Колонный зал Дома союзов в центре Москвы, где в субботу проходит церемония прощания с первым президентом СССР, возложил цветы к гробу и выразил соболезнования членам семьи Горбачёва.Первый и последний президент СССР Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.Церемония прощания продлится до полудня, затем Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Максимовной.
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дмитрий медведев, умер михаил горбачев, общество, москва
Дмитрий Медведев, Умер Михаил Горбачев, Общество, Москва
10:03 03.09.2022 (обновлено: 10:54 03.09.2022)
 
Медведев простился с Горбачевым

Зампред Совбеза Медведев возложил цветы на церемонии прощания с Горбачевым

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев простился с экс-президентом СССР Михаилом Горбачёвым, передаёт корреспондент РИА Новости.
Медведев приехал в Колонный зал Дома союзов в центре Москвы, где в субботу проходит церемония прощания с первым президентом СССР, возложил цветы к гробу и выразил соболезнования членам семьи Горбачёва.
Первый и последний президент СССР Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
Церемония прощания продлится до полудня, затем Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Максимовной.
Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв и президент США Р. Рейган - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
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Экс-советница Рейгана рассказала о подарке Горбачева для американцев
 
Дмитрий МедведевУмер Михаил ГорбачевОбществоМосква
 
 
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