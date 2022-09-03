https://ria.ru/20220903/makarevich-1814209496.html

Макаревич* отреагировал на включение его в список иноагентов

Макаревич* отреагировал на включение его в список иноагентов - РИА Новости, 03.09.2022

Макаревич* отреагировал на включение его в список иноагентов

Музыкант и телеведущий Андрей Макаревич* отреагировал на включение его в реестр иноагентов. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T12:56

2022-09-03T12:56

2022-09-03T15:53

машина времени

андрей макаревич

россия

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Музыкант и телеведущий Андрей Макаревич* отреагировал на включение его в реестр иноагентов."Надеюсь, скоро сообщат, какой иностранной державе служу и где за это платят", — написал Макаревич* в своем Telegram-канале.Ранее Министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывается Украина, а также упоминается "политическая деятельность".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220808/fadeev-1808088251.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

машина времени, андрей макаревич, россия