https://ria.ru/20220903/makarevich-1814209496.html
Макаревич* отреагировал на включение его в список иноагентов
Макаревич* отреагировал на включение его в список иноагентов - РИА Новости, 03.09.2022
Макаревич* отреагировал на включение его в список иноагентов
Музыкант и телеведущий Андрей Макаревич* отреагировал на включение его в реестр иноагентов. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T12:56
2022-09-03T12:56
2022-09-03T15:53
машина времени
андрей макаревич
россия
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Музыкант и телеведущий Андрей Макаревич* отреагировал на включение его в реестр иноагентов."Надеюсь, скоро сообщат, какой иностранной державе служу и где за это платят", — написал Макаревич* в своем Telegram-канале.Ранее Министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывается Украина, а также упоминается "политическая деятельность".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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машина времени, андрей макаревич, россия
Машина времени, Андрей Макаревич, Россия
12:56 03.09.2022 (обновлено: 15:53 03.09.2022)
Макаревич* отреагировал на включение его в список иноагентов
Музыкант Андрей Макаревич* отреагировал на включение его в список иноагентов