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Макаревич* отреагировал на включение его в список иноагентов - РИА Новости, 03.09.2022
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Макаревич* отреагировал на включение его в список иноагентов
Макаревич* отреагировал на включение его в список иноагентов - РИА Новости, 03.09.2022
Макаревич* отреагировал на включение его в список иноагентов
Музыкант и телеведущий Андрей Макаревич* отреагировал на включение его в реестр иноагентов. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T12:56
2022-09-03T15:53
машина времени
андрей макаревич
россия
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Музыкант и телеведущий Андрей Макаревич* отреагировал на включение его в реестр иноагентов."Надеюсь, скоро сообщат, какой иностранной державе служу и где за это платят", — написал Макаревич* в своем Telegram-канале.Ранее Министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывается Украина, а также упоминается "политическая деятельность".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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машина времени, андрей макаревич, россия
Машина времени, Андрей Макаревич, Россия
12:56 03.09.2022 (обновлено: 15:53 03.09.2022)
 
Макаревич* отреагировал на включение его в список иноагентов

Музыкант Андрей Макаревич* отреагировал на включение его в список иноагентов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМузыкант Андрей Макаревич
Музыкант Андрей Макаревич - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Музыкант Андрей Макаревич. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Музыкант и телеведущий Андрей Макаревич* отреагировал на включение его в реестр иноагентов.
"Надеюсь, скоро сообщат, какой иностранной державе служу и где за это платят", — написал Макаревич* в своем Telegram-канале.
Ранее Министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывается Украина, а также упоминается "политическая деятельность".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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Машина времениАндрей МакаревичРоссия
 
 
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