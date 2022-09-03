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Лукьяненко отложил написание седьмой части "Ночного Дозора" - РИА Новости, 03.09.2022
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Культура
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Лукьяненко отложил написание седьмой части "Ночного Дозора"
Лукьяненко отложил написание седьмой части "Ночного Дозора" - РИА Новости, 03.09.2022
Лукьяненко отложил написание седьмой части "Ночного Дозора"
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил, что откладывает написание седьмой книги серии "Ночной Дозор" на год. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T17:36
2022-09-03T17:36
культура
новости культуры
книги
сергей лукьяненко
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил, что откладывает написание седьмой книги серии "Ночной Дозор" на год.Планировалось, что седьмая, заключительная часть цикла "Ночной дозор" выйдет в мае 2022 года. Как отмечал Лукьяненко, он отложил работу над ней, потому что увлёкся циклом "Изменённые". Ранее в июне писатель сообщал, что напишет книгу за пару месяцев, "если будет настроение"."Пытался взяться этой весной, но почувствовал, что мир меняется слишком быстро и очень трудно писать "Дозоры", потому что там действие происходит в нашем мире, здесь и сейчас… В каждой "дозорной" книжке можно угадать год, когда происходят события. Если я сейчас буду писать "Дозор", мне придется описывать всю реальность вокруг нас — и это очень сложно, это невольно должно очень сильно влиять на героя моего, поведение, так что я вынужден был просто отложить. Надеюсь, что смогу вернуться к следующему году", — сказал он в ходе творческой встречи.
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новости культуры, книги, сергей лукьяненко
Культура, Новости культуры, Книги, Сергей Лукьяненко
17:36 03.09.2022
 
Лукьяненко отложил написание седьмой части "Ночного Дозора"

Писатель Сергей Лукьяненко отложил написание седьмой части "Ночного Дозора" на год

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПисатель Сергей Лукьяненко
Писатель Сергей Лукьяненко - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Писатель Сергей Лукьяненко. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил, что откладывает написание седьмой книги серии "Ночной Дозор" на год.
Планировалось, что седьмая, заключительная часть цикла "Ночной дозор" выйдет в мае 2022 года. Как отмечал Лукьяненко, он отложил работу над ней, потому что увлёкся циклом "Изменённые". Ранее в июне писатель сообщал, что напишет книгу за пару месяцев, "если будет настроение".
"Пытался взяться этой весной, но почувствовал, что мир меняется слишком быстро и очень трудно писать "Дозоры", потому что там действие происходит в нашем мире, здесь и сейчас… В каждой "дозорной" книжке можно угадать год, когда происходят события. Если я сейчас буду писать "Дозор", мне придется описывать всю реальность вокруг нас — и это очень сложно, это невольно должно очень сильно влиять на героя моего, поведение, так что я вынужден был просто отложить. Надеюсь, что смогу вернуться к следующему году", — сказал он в ходе творческой встречи.
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