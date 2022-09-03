https://ria.ru/20220903/los-1814186753.html

Эксперт предупредил москвичей об опасности встречи с лосем

Эксперт предупредил москвичей об опасности встречи с лосем - РИА Новости, 03.09.2022

Эксперт предупредил москвичей об опасности встречи с лосем

Москвичи осенью в районах города могут чаще встречать лосей, находящихся в поисках самок или созревших яблок, однако пытаться сфотографироваться с ними не стоит РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T09:36

2022-09-03T09:36

2022-09-03T11:58

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новости - туризм

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Москвичи осенью в районах города могут чаще встречать лосей, находящихся в поисках самок или созревших яблок, однако пытаться сфотографироваться с ними не стоит - лучше максимально быстро уйти из поля зрения лося, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров."У лосей сейчас начинается гон, и самцы становятся немного невменяемые. Они много перемещаются, мы их чаще видеть начинаем, потому что они находятся в поиске, а также в каждом крупном объекте, в человеке в том числе, они могут видеть соперника и могут атаковать. Если мы видим лосей вдалеке, мы не бежим к ним фотографироваться, не кричим. Лучше спокойно, максимально быстро уйти из поля его зрения. И помним, что лоси атакуют именно спереди, это не коровы, которые лягают задними ногами, поэтому однозначно спереди подходить нельзя", - рассказал Бурмистров.Специалист отметил, что гон продлится до конца октября, в зиму лоси уйдут спокойными."Плюс сейчас созрели яблоки по некоторым районам Москвы, чаще всего это восток и юго-восток, там во дворах попадаются яблони с яблоками, и были ситуации в прошлом году, когда молодые лоси заходили во дворы поесть яблок, там и оставались на ночёвки. В этот период мы их будем видеть чаще в жилых районах города", - добавил он.

https://ria.ru/20220903/staya-1814180042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, москва, новости - туризм