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Эксперт предупредил москвичей об опасности встречи с лосем - РИА Новости, 03.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220903/los-1814186753.html
Эксперт предупредил москвичей об опасности встречи с лосем
Эксперт предупредил москвичей об опасности встречи с лосем - РИА Новости, 03.09.2022
Эксперт предупредил москвичей об опасности встречи с лосем
Москвичи осенью в районах города могут чаще встречать лосей, находящихся в поисках самок или созревших яблок, однако пытаться сфотографироваться с ними не стоит РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T09:36
2022-09-03T11:58
общество
москва
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Москвичи осенью в районах города могут чаще встречать лосей, находящихся в поисках самок или созревших яблок, однако пытаться сфотографироваться с ними не стоит - лучше максимально быстро уйти из поля зрения лося, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров."У лосей сейчас начинается гон, и самцы становятся немного невменяемые. Они много перемещаются, мы их чаще видеть начинаем, потому что они находятся в поиске, а также в каждом крупном объекте, в человеке в том числе, они могут видеть соперника и могут атаковать. Если мы видим лосей вдалеке, мы не бежим к ним фотографироваться, не кричим. Лучше спокойно, максимально быстро уйти из поля его зрения. И помним, что лоси атакуют именно спереди, это не коровы, которые лягают задними ногами, поэтому однозначно спереди подходить нельзя", - рассказал Бурмистров.Специалист отметил, что гон продлится до конца октября, в зиму лоси уйдут спокойными."Плюс сейчас созрели яблоки по некоторым районам Москвы, чаще всего это восток и юго-восток, там во дворах попадаются яблони с яблоками, и были ситуации в прошлом году, когда молодые лоси заходили во дворы поесть яблок, там и оставались на ночёвки. В этот период мы их будем видеть чаще в жилых районах города", - добавил он.
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общество, москва, новости - туризм
Общество, Москва, Туризм, Новости - Туризм
09:36 03.09.2022 (обновлено: 11:58 03.09.2022)
 
Эксперт предупредил москвичей об опасности встречи с лосем

Эксперт Бурмистров посоветовал не попадаться на глаза лосям из-за начинающегося гона

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкЛосенок
Лосенок - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Лосенок. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Москвичи осенью в районах города могут чаще встречать лосей, находящихся в поисках самок или созревших яблок, однако пытаться сфотографироваться с ними не стоит - лучше максимально быстро уйти из поля зрения лося, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
"У лосей сейчас начинается гон, и самцы становятся немного невменяемые. Они много перемещаются, мы их чаще видеть начинаем, потому что они находятся в поиске, а также в каждом крупном объекте, в человеке в том числе, они могут видеть соперника и могут атаковать. Если мы видим лосей вдалеке, мы не бежим к ним фотографироваться, не кричим. Лучше спокойно, максимально быстро уйти из поля его зрения. И помним, что лоси атакуют именно спереди, это не коровы, которые лягают задними ногами, поэтому однозначно спереди подходить нельзя", - рассказал Бурмистров.
Специалист отметил, что гон продлится до конца октября, в зиму лоси уйдут спокойными.
"Плюс сейчас созрели яблоки по некоторым районам Москвы, чаще всего это восток и юго-восток, там во дворах попадаются яблони с яблоками, и были ситуации в прошлом году, когда молодые лоси заходили во дворы поесть яблок, там и оставались на ночёвки. В этот период мы их будем видеть чаще в жилых районах города", - добавил он.
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