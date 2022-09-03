https://ria.ru/20220903/leto-1814114185.html
Эксперты узнали самые популярные у российских туристов этим летом страны
Эксперты узнали самые популярные у российских туристов этим летом страны - РИА Новости, 03.09.2022
Эксперты узнали самые популярные у российских туристов этим летом страны
Летом 2022 года в выездном туризме образовалась ситуация острого дефицита авиаперевозки, у путешественников фактически остался выбор из пяти массовых... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T06:05
2022-09-03T06:05
2022-09-03T06:42
туризм
туризм
новости - туризм
россия
турция
абхазия
ассоциация туроператоров россии (атор)
оаэ
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Летом 2022 года в выездном туризме образовалась ситуация острого дефицита авиаперевозки, у путешественников фактически остался выбор из пяти массовых направлений, сообщает АТОР.Как подсчитали аналитики АТОР, летом 2022 года общему по количеству всех туристов, отправившихся на отдых, как и ранее, лидирует Россия.Объемы организованного выездного туризма этим летом не слишком значительно, но все еще отстают от показателей аналогичного периода 2021-го. По предварительным оценкам, с целью отдыха за рубеж в летние три месяца выехали около 3,5 миллиона россиян.Безусловный лидер среди всех зарубежных направлений – Турция. Всего за июнь-август туда приехали, по предварительным оценкам, более 2,1 миллиона туристов из России (это ненамного больше, чем летом 2021 года — 1,9 миллиона).На втором месте оказалась Абхазия. По предварительным оценкам аналитиков АТОР, этим летом там могли побывать около 800 тысяч туристов. Третье место среди самых популярных летних месяцев 2022 года занимают Объединенные Арабские Эмираты. Туда могли отправиться на отдых около 170-180 тысяч туристов. Это примерно в два раза больше, чем летом прошлого года.В Египет, по данным экспертов, могли отправиться около 100 тысяч соотечественников. Пятое место заняли Мальдивы. На островах, по предварительным данным, за три летних месяца отдохнули примерно 55 тысяч россиян.
https://ria.ru/20220831/antalya-1813363816.html
https://ria.ru/20220901/egipet-1813755450.html
россия
турция
абхазия
оаэ
египет
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, россия, турция, абхазия, ассоциация туроператоров россии (атор), оаэ, египет, мальдивы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Турция, Абхазия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), ОАЭ, Египет, Мальдивы, куда можно лететь, Отдых на море
06:05 03.09.2022 (обновлено: 06:42 03.09.2022)
Эксперты узнали самые популярные у российских туристов этим летом страны
АТОР: рынок выездного туризма летом 2022 года фактически сжался до пяти стран
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.
Летом 2022 года в выездном туризме образовалась ситуация острого дефицита авиаперевозки, у путешественников фактически остался выбор из пяти массовых направлений, сообщает
АТОР.
Как подсчитали аналитики АТОР, летом 2022 года общему по количеству всех туристов, отправившихся на отдых, как и ранее, лидирует Россия.
Объемы организованного выездного туризма этим летом не слишком значительно, но все еще отстают от показателей аналогичного периода 2021-го. По предварительным оценкам, с целью отдыха за рубеж в летние три месяца выехали около 3,5 миллиона россиян.
Безусловный лидер среди всех зарубежных направлений – Турция. Всего за июнь-август туда приехали, по предварительным оценкам, более 2,1 миллиона туристов из России (это ненамного больше, чем летом 2021 года — 1,9 миллиона).
На втором месте оказалась Абхазия. По предварительным оценкам аналитиков АТОР, этим летом там могли побывать около 800 тысяч туристов.
Третье место среди самых популярных летних месяцев 2022 года занимают Объединенные Арабские Эмираты. Туда могли отправиться на отдых около 170-180 тысяч туристов. Это примерно в два раза больше, чем летом прошлого года.
В Египет, по данным экспертов, могли отправиться около 100 тысяч соотечественников. Пятое место заняли Мальдивы. На островах, по предварительным данным, за три летних месяца отдохнули примерно 55 тысяч россиян.