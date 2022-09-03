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Эксперт рассказал, как обойти "препятствия" банков при получении кредита - РИА Новости, 03.09.2022
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Эксперт рассказал, как обойти "препятствия" банков при получении кредита
Эксперт рассказал, как обойти "препятствия" банков при получении кредита - РИА Новости, 03.09.2022
Эксперт рассказал, как обойти "препятствия" банков при получении кредита
Отсутствие у заемщика кредитной истории может привести к повышенным требованиям банка или отказу в кредите, но этого можно избежать, рассказал "Прайму"... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T01:15
2022-09-03T01:15
экономика
общество
россия
cms institute
николай переславский
кредит
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Отсутствие у заемщика кредитной истории может привести к повышенным требованиям банка или отказу в кредите, но этого можно избежать, рассказал "Прайму" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.Для получения займа эксперт посоветовал закрыть все имеющиеся задолженности.Переславский подчеркнул, что улучшению кредитной истории поспособствуют регулярные выплаты по новому займу. Он добавил, что кредитная история хранится семь лет, проверить ее можно через Банк России или "Госуслуги".
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экономика, общество, россия, cms institute, николай переславский, кредит
Экономика, Общество, Россия, CMS Institute, Николай Переславский, Кредит
01:15 03.09.2022
 
Эксперт рассказал, как обойти "препятствия" банков при получении кредита

Эксперт Переславский посоветовал держать счет в банке перед получением в нем кредита

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Отсутствие у заемщика кредитной истории может привести к повышенным требованиям банка или отказу в кредите, но этого можно избежать, рассказал "Прайму" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
"Постоянный и достаточно высокий доход, средства на счетах и в депозитах этого же банка или выписка из другой кредитной организации, а также наличие поручителей", — отметил он, говоря о факторах, способствующих одобрению кредита.
Для получения займа эксперт посоветовал закрыть все имеющиеся задолженности.
Переславский подчеркнул, что улучшению кредитной истории поспособствуют регулярные выплаты по новому займу. Он добавил, что кредитная история хранится семь лет, проверить ее можно через Банк России или "Госуслуги".
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ЭкономикаОбществоРоссияCMS InstituteНиколай ПереславскийКредит
 
 
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