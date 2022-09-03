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Эксперт рассказал, как обойти "препятствия" банков при получении кредита
Эксперт рассказал, как обойти "препятствия" банков при получении кредита - РИА Новости, 03.09.2022
Эксперт рассказал, как обойти "препятствия" банков при получении кредита
Отсутствие у заемщика кредитной истории может привести к повышенным требованиям банка или отказу в кредите, но этого можно избежать, рассказал "Прайму"... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T01:15
2022-09-03T01:15
2022-09-03T01:15
экономика
общество
россия
cms institute
николай переславский
кредит
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Отсутствие у заемщика кредитной истории может привести к повышенным требованиям банка или отказу в кредите, но этого можно избежать, рассказал "Прайму" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.Для получения займа эксперт посоветовал закрыть все имеющиеся задолженности.Переславский подчеркнул, что улучшению кредитной истории поспособствуют регулярные выплаты по новому займу. Он добавил, что кредитная история хранится семь лет, проверить ее можно через Банк России или "Госуслуги".
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экономика, общество, россия, cms institute, николай переславский, кредит
Экономика, Общество, Россия, CMS Institute, Николай Переславский, Кредит
Эксперт рассказал, как обойти "препятствия" банков при получении кредита
Эксперт Переславский посоветовал держать счет в банке перед получением в нем кредита