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В Тбилиси отменили концерты Галкина, Меладзе и Макаревича - РИА Новости, 03.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220903/kontsert-1814210111.html
В Тбилиси отменили концерты Галкина, Меладзе и Макаревича
В Тбилиси отменили концерты Галкина, Меладзе и Макаревича - РИА Новости, 03.09.2022
В Тбилиси отменили концерты Галкина, Меладзе и Макаревича
Сервис продажи билетов Biletebi.ge сообщил об отмене концертов в Тбилиси российских артистов Максима Галкина, Валерия Меладзе, а также группы "Машина времени",... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T13:00
2022-09-03T13:00
культура
украина
россия
тбилиси
валерий меладзе
андрей макаревич
максим галкин
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ТБИЛИСИ, 3 сен - РИА Новости. Сервис продажи билетов Biletebi.ge сообщил об отмене концертов в Тбилиси российских артистов Максима Галкина, Валерия Меладзе, а также группы "Машина времени", поддерживающих Украину, говорится в открытом письме к министерству культуры Грузии компании Biletebi.ge.Концерты российских артистов должны были состояться во Дворце спорта, причиной отказа названо начало ремонтных работ в концертном зале."На днях стало известно, что организаторам трех концертов, на которые уже проданы тысячи билетов, зал отказал в проведении мероприятия. Формальная причина названа ремонтные работы. Невероятно, что частная организация по собственной инициативе отказывается от доходов и идет на такой репутационный ущерб. Очевидно, это произошло в политическом контексте. Блокируются артисты ((Андрей - ред.) Макаревич*, (Максим) Галкин), которые открыто поддерживают Украину и которых поддерживают украинцы", – сказано в заявлении.Компания считает, что это "контрольный выстрел в концертную индустрию" страны. По их словам, "за этими 3 отмененными концертами последуют многие другие, потому что в таких условиях никто не рискнет вкладываться в и без того рискованную логистику".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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украина, россия, тбилиси, валерий меладзе, андрей макаревич, максим галкин
Культура, Украина, Россия, Тбилиси, Валерий Меладзе, Андрей Макаревич, Максим Галкин
13:00 03.09.2022
 
В Тбилиси отменили концерты Галкина, Меладзе и Макаревича

Biletebi.ge: в Тбилиси отменили концерты Галкина, Меладзе и Макаревича*

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанкВалерий Меладзе
Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Валерий Меладзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 3 сен - РИА Новости. Сервис продажи билетов Biletebi.ge сообщил об отмене концертов в Тбилиси российских артистов Максима Галкина, Валерия Меладзе, а также группы "Машина времени", поддерживающих Украину, говорится в открытом письме к министерству культуры Грузии компании Biletebi.ge.
Концерты российских артистов должны были состояться во Дворце спорта, причиной отказа названо начало ремонтных работ в концертном зале.
"На днях стало известно, что организаторам трех концертов, на которые уже проданы тысячи билетов, зал отказал в проведении мероприятия. Формальная причина названа ремонтные работы. Невероятно, что частная организация по собственной инициативе отказывается от доходов и идет на такой репутационный ущерб. Очевидно, это произошло в политическом контексте. Блокируются артисты ((Андрей - ред.) Макаревич*, (Максим) Галкин), которые открыто поддерживают Украину и которых поддерживают украинцы", – сказано в заявлении.
Компания считает, что это "контрольный выстрел в концертную индустрию" страны. По их словам, "за этими 3 отмененными концертами последуют многие другие, потому что в таких условиях никто не рискнет вкладываться в и без того рискованную логистику".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 12:00
Общественники предложили ГП проверить сбор Галкиным средств для беженцев
 
КультураУкраинаРоссияТбилисиВалерий МеладзеАндрей МакаревичМаксим Галкин
 
 
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