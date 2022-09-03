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Эфиопия готова нарастить экспорт кофе в Россию, заявил посол в Москве
Эфиопия готова нарастить экспорт кофе в Россию, заявил посол в Москве - РИА Новости, 03.09.2022
Эфиопия готова нарастить экспорт кофе в Россию, заявил посол в Москве
Эфиопия готова увеличить объемы экспорта кофе в Россию, если появится такой запрос, на фоне ожидания роста цен из-за неурожаев в Азии и Латинской Америке,... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T05:43
2022-09-03T05:43
2022-09-03T05:46
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Эфиопия готова увеличить объемы экспорта кофе в Россию, если появится такой запрос, на фоне ожидания роста цен из-за неурожаев в Азии и Латинской Америке, заявил РИА Новости посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену.Ранее эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) рассказали РИА Новости, что проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и в Азии уже отразились на его стоимости на мировых рынках и в скором времени повлияют на цену и в России, рост может составить около 30%."Такое уже бывало и раньше, когда где-то урожай кофе был меньше, чем ожидалось, цены росли. У нас все в порядке, производство кофе продолжается. Эфиопские производители готовы поставлять кофе в любую страну", - добавил дипломат.
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экономика, россия, латинская америка, азия
Экономика, Россия, Латинская Америка, Азия
05:43 03.09.2022 (обновлено: 05:46 03.09.2022)
Эфиопия готова нарастить экспорт кофе в Россию, заявил посол в Москве
Посол Эфиопии заявил, что его страна готова нарастить экспорт кофе в Россию