https://ria.ru/20220903/kofe-1814174904.html

Эфиопия готова нарастить экспорт кофе в Россию, заявил посол в Москве

Эфиопия готова нарастить экспорт кофе в Россию, заявил посол в Москве - РИА Новости, 03.09.2022

Эфиопия готова нарастить экспорт кофе в Россию, заявил посол в Москве

Эфиопия готова увеличить объемы экспорта кофе в Россию, если появится такой запрос, на фоне ожидания роста цен из-за неурожаев в Азии и Латинской Америке,... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T05:43

2022-09-03T05:43

2022-09-03T05:46

экономика

россия

латинская америка

азия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586414719_0:0:632:356_1920x0_80_0_0_6ad465aab6ff46ec21e00b91c94516e2.jpg

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Эфиопия готова увеличить объемы экспорта кофе в Россию, если появится такой запрос, на фоне ожидания роста цен из-за неурожаев в Азии и Латинской Америке, заявил РИА Новости посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену.Ранее эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) рассказали РИА Новости, что проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и в Азии уже отразились на его стоимости на мировых рынках и в скором времени повлияют на цену и в России, рост может составить около 30%."Такое уже бывало и раньше, когда где-то урожай кофе был меньше, чем ожидалось, цены росли. У нас все в порядке, производство кофе продолжается. Эфиопские производители готовы поставлять кофе в любую страну", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20220903/efiopiya-1814173646.html

россия

латинская америка

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, латинская америка, азия