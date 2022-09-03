https://ria.ru/20220903/knr-1814170072.html

Посольство КНР осудило американскую продажу оружия Тайваню

Посольство КНР осудило американскую продажу оружия Тайваню - РИА Новости, 03.09.2022

Посольство КНР осудило американскую продажу оружия Тайваню

Китай в свете планов США продать вооружения Тайваню на почти 1,1 миллиарда долларов примет "законные и необходимые" ответные меры, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T02:11

2022-09-03T02:11

2022-09-03T02:20

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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Китай в свете планов США продать вооружения Тайваню на почти 1,1 миллиарда долларов примет "законные и необходимые" ответные меры, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.Как сообщил ранее Пентагон, госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже вооружений Тайваню на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов. Согласно документам ведомства, речь идет о поставках островным властям 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II на 355 миллионов долларов, 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder на 85,6 миллиона долларов, а также о продлении контракта по радиолокационным станциям на сумму 665,4 миллиона долларов.Он подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, и поставками вооружений острову США вмешиваются во внутренние дела КНР, подрывают суверенитет и его интересы безопасности."Такое поведение противоречит международному праву… посылает неверные сигналы сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня", и ставит под серьезную угрозу китайско-американские отношения, а также мир и стабильность в Тайваньском проливе", - указал Лю Пэнъюй.

https://ria.ru/20220901/tayvan-1813667501.html

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в мире, китай, сша, тайвань, министерство обороны сша