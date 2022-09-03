02:11 03.09.2022 (обновлено: 02:20 03.09.2022)
Посольство КНР осудило американскую продажу оружия Тайваню
Посольство КНР назвало продажу оружия США Тайваню подрывом китайского суверенитета
Вход в комплекс Чжуннаньхай. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Китай в свете планов США продать вооружения Тайваню на почти 1,1 миллиарда долларов примет "законные и необходимые" ответные меры, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
Как сообщил ранее Пентагон, госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже вооружений Тайваню на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов. Согласно документам ведомства, речь идет о поставках островным властям 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II на 355 миллионов долларов, 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder на 85,6 миллиона долларов, а также о продлении контракта по радиолокационным станциям на сумму 665,4 миллиона долларов.
"Китай настоятельно призывает американскую сторону выполнить свои обязательства, строго соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, прекратить продажу оружия Тайваню и военные контакты с ним, чтобы это не привело к еще большему ущербу для отношений США и КНР, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе. Китай намерен решительно принять законные и необходимые ответные меры в свете последнего развития ситуации", - заявил представитель дипмиссии КНР.
Он подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, и поставками вооружений острову США вмешиваются во внутренние дела КНР, подрывают суверенитет и его интересы безопасности.
"Такое поведение противоречит международному праву… посылает неверные сигналы сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня", и ставит под серьезную угрозу китайско-американские отношения, а также мир и стабильность в Тайваньском проливе", - указал Лю Пэнъюй.