https://ria.ru/20220903/knigi-1813945593.html

Гид по "Сердцу Пармы", автор песен Бьорк, Томас Манн: что читать осенью

Гид по "Сердцу Пармы", автор песен Бьорк, Томас Манн: что читать осенью - РИА Новости, 03.09.2022

Гид по "Сердцу Пармы", автор песен Бьорк, Томас Манн: что читать осенью

Более 300 издательств и свыше 100 авторов — в Гостином дворе со 2 по 5 сентября проходит Московская книжная ярмарка. Путеводитель по древней Парме, сорок глав... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T08:00

2022-09-03T08:00

2022-09-03T08:09

культура

книги

томас манн

бьорк

пермский край

литература

что почитать

детектив

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Более 300 издательств и свыше 100 авторов — в Гостином дворе со 2 по 5 сентября проходит Московская книжная ярмарка. Путеводитель по древней Парме, сорок глав истории человечества, ужасы городка Чагинск и австралийской глубинки, очень странные дети, уютный детектив и рассказы о том, каково быть гением в Германии XX века, — в обзоре РИА Новости."В сердце Пармы", Юлия ЗайцеваЭтой осенью на большой экран выходит фильм "Сердце Пармы" по одноименному роману Алексея Иванова. Предваряя недоумение зрителей по поводу непривычных реалий, Юлия Зайцева подготовила вспомогательную литературу. В гиде по Пермскому краю — кто такие вогулы и почему Золотая Баба на самом деле каменная, тайные шаманские святилища, ледяные пещеры, древние городища и могучие горные хребты."С этим путеводителем человек как бы приезжает внутрь фэнтези — хоть реально, хоть виртуально, — оценил новинку Алексей Иванов. — Стильный дизайн, авторские иллюстрации. Интерактивность. Эта книга сама — как улетное путешествие!""Снарк снарк", Эдуард ВеркинРоман в двух частях, который поклонники и критики ждали почти пять лет. Виктор, молодой писатель, едет в провинциальный Чагинск. В лесу бесследно пропали два мальчика. Местные не особо их ищут, потому что знают: среди болот, оврагов и мхов можно встретить зловещего Шушуна. Виктор в легенды не верит и начинает поиски реального преступника. Где правда — в логике или преданиях былых времен? Роман постепенно ответит на этот вопрос."Это увлекательная детективная история с элементами сатиры и юмора, история, в которой отразилось наше быстротечное и вялотекущее время", — говорит автор."Маленькая всемирная история", Эрнст ГомбрихИскусствовед и историк Эрнст Гомбрих вместил весь путь человечества — от каменного века до открытия атомной энергии — в сорок глав. Он описывает войны и революции, создание произведений искусства и научные прорывы — от наскальной живописи до падения Берлинской стены."Это длинная и увлекательная сказка, — считает Анна Пашкова, редактор научно-популярного сайта издательства "Альпина нон-фикшн". — Древние орудия труда сменяются машинами и заводами, повозки и кареты уступают место первым автомобилям, средневековые короли передают власть лидерам XX века".Гомбрих сумел заглянуть в суть истории, выделить главные события и написать о них так, чтобы дети слушали с замиранием сердца, отмечает Пашкова."Однако эта сказка без возрастных ограничений, она интересна и взрослым", — добавляет она.Экопроза: "Скугга-Бальдур", СьонЕще одна ожидаемая новинка — книга автора текстов певицы Бьорк в духе магического реализма. В заснеженной ирландской глубинке неожиданно переплетаются судьбы вернувшегося из Дании Фридрика, Аббы — девушки с синдромом Дауна — и Скуггасона, священника, который любит охоту на лис. "Автор умудряется на скудном, как ягель под снегом, материале создать не просто полноценное повествование, но именно исландское — его так и хочется назвать сагой, — рассуждает критик и переводчик Михаил Визель. — Тут есть и сказочный, и натуралистический элемент. Пока российские авторы ломают копья и себе головы над тем, что это такое — экопроза и Nature Writing, исландец, известный просто как Сьон, рассказывает про суровую жизнь своей ледяной родины так, что понимаешь — это вот она и есть"."Молчаливая слушательница", Лин ЙовартАвстралийский бестселлер, основанный на реальных событиях, переносит читателя в 1940-е, 60-е и 80-е, в мрачную провинцию Зеленого континента. Главные герои — две сестры и их умирающий отец, который когда-то был опасным деспотом, держащим детей в постоянном страхе."Читается на одном дыхании, — делится впечатлениями блогер и гид по книгам Гарри. — Впечатляет не только сюжетом, наполненным загадками и интригами, но и потрясающей атмосферой австралийской глубинки, где события окутаны флером таинственности и эмоциональное напряжение нарастает с каждый главой, приковывая внимание читателей к истории семьи Хендерсон с их секретами, насилием и ложью. Пронзительный психологический триллер"."Подставь крыло ветру", Элоа Одуэн-РузоУтиные (в прямом смысле) истории о любви к свободе. После пандемии разведение домашних птиц оказалось под запретом. Но раз в год из окна известного парижского ресторана "Тур д’Аржан" традиционно выпускают особую жертвенную утку. Тот, кто сумеет поймать ее, получит награду. Очередной праздник прошел бы как обычно, но несколько поклонников поэзии Артюра Рембо и Гийома Аполлинера решили помочь птичке сбежать."Это история о доброте и человечности, взаимопомощи и умении противостоять хаосу толпы, — говорит выпускающий редактор Юлия Надпорожская. — В романе много второстепенных персонажей, которые по очереди спасают утку. Они воплощают общечеловеческий идеал автора — тех, кто способен сопротивляться жестокости и дикости. И это просто увлекательное повествование, захватывающее с первой страницы"."Волшебник", Колм ТойбинЛитературная биография великого немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии Томаса Манна. Автор — трехкратный финалист Букеровской премии. Читатель узнает о детстве Манна в патриархальном Любеке и юности в богемном Мюнхене, о событиях двух мировых войн и начале войны холодной."Томас Манн как автор важнейших текстов XX века — “Смерть в Венеции", "Доктор Фаустус", "Волшебная гора" — интересен всегда и в любых проявлениях, — считает Александр Гузман, переводчик, ведущий литературный редактор издательства "Азбука". — В том числе как главный герой биографической прозы. В романе Тойбина особенно актуальна тема взаимоотношений творца и истории, узаконенного безумия и эмиграции, совести нации и преступной власти"."Суперстранные дети", Петра СоукуповаРассказ о четырех детях, каждый из которых отличается от сверстников и чувствует себя чужаком. Они пытаются примириться со своими особенностями и вписаться в общество, где быть другим — ненормально."Это книга для всех, кто чувствовал себя в детстве каким-то не таким, — отмечает выпускающий редактор Алена Щербакова. — Кто часто слышал или слышит в свой адрес "Ты не от мира сего". Для всех, кого не понимали или не понимают родители, кому было сложно заводить друзей и в принципе общаться с людьми. А еще, конечно, для родителей, которым трудно найти общий язык со своими тонко чувствующими детьми и понять их внутренний мир"."Самолет без нее", Мишель БюссиАвиалайнер, летящий из Стамбула в Париж, терпит крушение над Альпами. На борту было два младенца. Одна девочка из рабочей семьи, вторая — из аристократической. Выжила только одна. Выяснить, чей это на самом деле ребенок, берется частный детектив. Но его открытия переворачивают все с ног на голову."Бюсси — редкий по нынешним временам детективщик, — рассказывает главный редактор "Фантом Пресс" Игорь Алюков. — Он сторонится насилия в своих книгах, там нет серийных маньяков и багровых рек крови. Он создает головоломки, но не в духе Агаты Кристи, а открытые. Бюсси — мастер по выворачиванию детективного сюжета. В его книгах все не то, чем кажется, причем смена ракурса происходит многократно".Если хочется почитать что-то увлекательное, но в то же время вполне уютное, то книги Мишеля Бюсси — правильный выбор.

https://ria.ru/20220902/fantasy-1813239627.html

пермский край

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2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

книги, томас манн, бьорк, пермский край, литература, что почитать, детектив