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Китай уверен в будущем отношений с Россией, заявили в Пекине - РИА Новости, 03.09.2022
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Китай уверен в будущем отношений с Россией, заявили в Пекине
Китай уверен в будущем отношений с Россией, заявили в Пекине - РИА Новости, 03.09.2022
Китай уверен в будущем отношений с Россией, заявили в Пекине
Пекин полностью уверен в будущем российско-китайских отношений, которые продолжат развиваться на высоком уровне, обеспечивая прочную гарантию для защиты... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T12:07
2022-09-03T12:07
в мире
ван и (политик)
китай
россия
мид кнр
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ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Пекин полностью уверен в будущем российско-китайских отношений, которые продолжат развиваться на высоком уровне, обеспечивая прочную гарантию для защиты основных интересов двух государств, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом РФ в КНР Андреем Денисовым.Встреча состоялась в пятницу в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине, посольство РФ в Китае отметило, что она прошла в "тёплой и дружеской атмосфере"."В условиях глубокой перестройки и эволюции международных отношений, Китай и Россия сильнее ощутили важные достижения добрососедства двух стран, взаимной выгоды и взаимного выигрыша, лучше поняли ценный для обеих сторон опыт неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он отметил, что Россия и Китай, будучи крупными державами, глубже осознали ценность укрепления сотрудничества и взаимной поддержки."Мы полностью уверены в будущем китайско-российских отношений", - заявил Ван И, добавив, что отношения двух стран выдержали испытания сложной международной обстановкой и всегда сохраняли свою жизнеспособность.Министр также выразил уверенность, что отношения Москвы и Пекина, несомненно, продолжат развиваться на высоком уровне, "обеспечивая прочную гарантию для защиты основных интересов двух стран и внося новый вклад в развитие и возрождение двух государств".Ван И высоко оценил работу Денисова на посту посла РФ в Китае, назвав его "настоящим другом китайского народа".Российский посол в свою очередь заявил, что, проработав в Китае почти 20 лет, он стал свидетелем больших достижений страны в различных аспектах и считает, что КНР добьется еще более значительных успехов в будущем."За последние 10 лет российско-китайские отношения достигли плодотворных результатов, и под руководством глав двух государств отношения РФ и КНР вступили в новую эпоху. Россия и Китай продолжат оказывать твердую взаимную поддержку в вопросах, касающихся важнейших интересов друг друга, осуществлять непрерывное стратегическое сотрудничество, укреплять стратегическую координацию на международном уровне и выводить двусторонние отношения на более высокий уровень", - подчеркнул Денисов.Дипломаты также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и согласились, что США и некоторые западные силы под предлогом прав человека и демократии по всякому поводу и без вмешиваются во внутренние дела других государств и делают все возможное для распространения слухов и очернения других стран, однако все больше стран и народов насквозь видят их уловки, которые непременно закончатся крахом.
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в мире, ван и (политик), китай, россия, мид кнр
В мире, Ван И (политик), Китай, Россия, МИД КНР
12:07 03.09.2022
 
Китай уверен в будущем отношений с Россией, заявили в Пекине

Глава МИД Китая Ван И: Пекин полностью уверен в будущем отношений с Москвой

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Пекин полностью уверен в будущем российско-китайских отношений, которые продолжат развиваться на высоком уровне, обеспечивая прочную гарантию для защиты основных интересов двух государств, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом РФ в КНР Андреем Денисовым.
Встреча состоялась в пятницу в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине, посольство РФ в Китае отметило, что она прошла в "тёплой и дружеской атмосфере".
"В условиях глубокой перестройки и эволюции международных отношений, Китай и Россия сильнее ощутили важные достижения добрососедства двух стран, взаимной выгоды и взаимного выигрыша, лучше поняли ценный для обеих сторон опыт неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он отметил, что Россия и Китай, будучи крупными державами, глубже осознали ценность укрепления сотрудничества и взаимной поддержки.
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"Мы полностью уверены в будущем китайско-российских отношений", - заявил Ван И, добавив, что отношения двух стран выдержали испытания сложной международной обстановкой и всегда сохраняли свою жизнеспособность.
Министр также выразил уверенность, что отношения Москвы и Пекина, несомненно, продолжат развиваться на высоком уровне, "обеспечивая прочную гарантию для защиты основных интересов двух стран и внося новый вклад в развитие и возрождение двух государств".
Ван И высоко оценил работу Денисова на посту посла РФ в Китае, назвав его "настоящим другом китайского народа".
Российский посол в свою очередь заявил, что, проработав в Китае почти 20 лет, он стал свидетелем больших достижений страны в различных аспектах и считает, что КНР добьется еще более значительных успехов в будущем.
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"За последние 10 лет российско-китайские отношения достигли плодотворных результатов, и под руководством глав двух государств отношения РФ и КНР вступили в новую эпоху. Россия и Китай продолжат оказывать твердую взаимную поддержку в вопросах, касающихся важнейших интересов друг друга, осуществлять непрерывное стратегическое сотрудничество, укреплять стратегическую координацию на международном уровне и выводить двусторонние отношения на более высокий уровень", - подчеркнул Денисов.
Дипломаты также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и согласились, что США и некоторые западные силы под предлогом прав человека и демократии по всякому поводу и без вмешиваются во внутренние дела других государств и делают все возможное для распространения слухов и очернения других стран, однако все больше стран и народов насквозь видят их уловки, которые непременно закончатся крахом.
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