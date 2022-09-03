https://ria.ru/20220903/kitay-1814202196.html

Китай уверен в будущем отношений с Россией, заявили в Пекине

Китай уверен в будущем отношений с Россией, заявили в Пекине - РИА Новости, 03.09.2022

Китай уверен в будущем отношений с Россией, заявили в Пекине

Пекин полностью уверен в будущем российско-китайских отношений, которые продолжат развиваться на высоком уровне, обеспечивая прочную гарантию для защиты... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T12:07

2022-09-03T12:07

2022-09-03T12:07

в мире

ван и (политик)

китай

россия

мид кнр

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ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Пекин полностью уверен в будущем российско-китайских отношений, которые продолжат развиваться на высоком уровне, обеспечивая прочную гарантию для защиты основных интересов двух государств, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом РФ в КНР Андреем Денисовым.Встреча состоялась в пятницу в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине, посольство РФ в Китае отметило, что она прошла в "тёплой и дружеской атмосфере"."В условиях глубокой перестройки и эволюции международных отношений, Китай и Россия сильнее ощутили важные достижения добрососедства двух стран, взаимной выгоды и взаимного выигрыша, лучше поняли ценный для обеих сторон опыт неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он отметил, что Россия и Китай, будучи крупными державами, глубже осознали ценность укрепления сотрудничества и взаимной поддержки."Мы полностью уверены в будущем китайско-российских отношений", - заявил Ван И, добавив, что отношения двух стран выдержали испытания сложной международной обстановкой и всегда сохраняли свою жизнеспособность.Министр также выразил уверенность, что отношения Москвы и Пекина, несомненно, продолжат развиваться на высоком уровне, "обеспечивая прочную гарантию для защиты основных интересов двух стран и внося новый вклад в развитие и возрождение двух государств".Ван И высоко оценил работу Денисова на посту посла РФ в Китае, назвав его "настоящим другом китайского народа".Российский посол в свою очередь заявил, что, проработав в Китае почти 20 лет, он стал свидетелем больших достижений страны в различных аспектах и считает, что КНР добьется еще более значительных успехов в будущем."За последние 10 лет российско-китайские отношения достигли плодотворных результатов, и под руководством глав двух государств отношения РФ и КНР вступили в новую эпоху. Россия и Китай продолжат оказывать твердую взаимную поддержку в вопросах, касающихся важнейших интересов друг друга, осуществлять непрерывное стратегическое сотрудничество, укреплять стратегическую координацию на международном уровне и выводить двусторонние отношения на более высокий уровень", - подчеркнул Денисов.Дипломаты также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и согласились, что США и некоторые западные силы под предлогом прав человека и демократии по всякому поводу и без вмешиваются во внутренние дела других государств и делают все возможное для распространения слухов и очернения других стран, однако все больше стран и народов насквозь видят их уловки, которые непременно закончатся крахом.

https://ria.ru/20220902/zapad-1814028239.html

https://ria.ru/20220830/ispug-1813050352.html

https://ria.ru/20220830/oruzhie-1813046627.html

китай

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ван и (политик), китай, россия, мид кнр