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Американский генерал назвал проблему, которая грозит Киеву катастрофой - РИА Новости, 03.09.2022
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Американский генерал назвал проблему, которая грозит Киеву катастрофой
Американский генерал назвал проблему, которая грозит Киеву катастрофой - РИА Новости, 03.09.2022
Американский генерал назвал проблему, которая грозит Киеву катастрофой
Сокращение поставок передовых систем вооружения грозит катастрофическими последствиями для ВСУ, написал в статье для WSJ бригадный генерал ВС США Марк Киммитт. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T07:15
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владимир зеленский
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сокращение поставок передовых систем вооружения грозит катастрофическими последствиями для ВСУ, написал в статье для WSJ бригадный генерал ВС США Марк Киммитт.По его мнению, появление в одном из последних пакетов помощи 105-миллиметровых гаубиц и артиллерийских боеприпасов меньшего калибра указывает на проблемы с запасами передового оружия у НАТО.Американский генерал считает, что с усугублением проблемы президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы задуматься над тем, чтобы начать мирные переговоры с Россией."Зеленский должен признать, что сокращение пополнения запасов будет иметь катастрофические последствия для его армии не только для операций на поле боя, но и с точки зрения посыла к украинцам о снижении внешней поддержки. Начинать дипломатическое урегулирование было бы неприятно и, возможно, считалось бы пораженчеством, но поскольку шансов выкарабкаться из нынешнего болота мало, возможно, лучше вести переговоры сейчас, чем потом", — говорится в публикации.В середине августа США объявили о выделении нового транша военной помощи Киеву на сумму 775 миллионов долларов, он включает в том числе боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. Также Вашингтон предоставит Киеву 1500 противотанковых ракет Tow, противорадиолокационные ракеты HARM и 1000 Javelin.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220825/defitsit-1811979342.html
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владимир зеленский, украина, киев, россия, javelin (птрк), нато, в мире, сша
Владимир Зеленский, Украина, Киев, Россия, Javelin (ПТРК), НАТО, В мире, США
07:15 03.09.2022 (обновлено: 16:17 03.09.2022)
 
Американский генерал назвал проблему, которая грозит Киеву катастрофой

Генерал Киммитт: сокращение поставок передовых систем вооружения грозит Киеву катастрофой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сокращение поставок передовых систем вооружения грозит катастрофическими последствиями для ВСУ, написал в статье для WSJ бригадный генерал ВС США Марк Киммитт.
По его мнению, появление в одном из последних пакетов помощи 105-миллиметровых гаубиц и артиллерийских боеприпасов меньшего калибра указывает на проблемы с запасами передового оружия у НАТО.

"Последние системы устарели и менее продвинуты, чем те, которые поставлялись на сегодняшний день. Это может указывать на то, что темпы потребления на поле боя превысили производство до такой степени, что избыточные запасы, предоставленные Украине, почти исчерпаны. Если это так, то НАТО придется иметь дело с сокращающимися запасами передовых систем вооружения", — обратил внимание Киммитт.

Американский генерал считает, что с усугублением проблемы президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы задуматься над тем, чтобы начать мирные переговоры с Россией.
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"Зеленский должен признать, что сокращение пополнения запасов будет иметь катастрофические последствия для его армии не только для операций на поле боя, но и с точки зрения посыла к украинцам о снижении внешней поддержки. Начинать дипломатическое урегулирование было бы неприятно и, возможно, считалось бы пораженчеством, но поскольку шансов выкарабкаться из нынешнего болота мало, возможно, лучше вести переговоры сейчас, чем потом", — говорится в публикации.
В середине августа США объявили о выделении нового транша военной помощи Киеву на сумму 775 миллионов долларов, он включает в том числе боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. Также Вашингтон предоставит Киеву 1500 противотанковых ракет Tow, противорадиолокационные ракеты HARM и 1000 Javelin.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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