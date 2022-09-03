https://ria.ru/20220903/katastrofa-1814176735.html

Американский генерал назвал проблему, которая грозит Киеву катастрофой

Американский генерал назвал проблему, которая грозит Киеву катастрофой - РИА Новости, 03.09.2022

Американский генерал назвал проблему, которая грозит Киеву катастрофой

Сокращение поставок передовых систем вооружения грозит катастрофическими последствиями для ВСУ, написал в статье для WSJ бригадный генерал ВС США Марк Киммитт. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T07:15

2022-09-03T07:15

2022-09-03T16:17

владимир зеленский

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javelin (птрк)

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сокращение поставок передовых систем вооружения грозит катастрофическими последствиями для ВСУ, написал в статье для WSJ бригадный генерал ВС США Марк Киммитт.По его мнению, появление в одном из последних пакетов помощи 105-миллиметровых гаубиц и артиллерийских боеприпасов меньшего калибра указывает на проблемы с запасами передового оружия у НАТО.Американский генерал считает, что с усугублением проблемы президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы задуматься над тем, чтобы начать мирные переговоры с Россией."Зеленский должен признать, что сокращение пополнения запасов будет иметь катастрофические последствия для его армии не только для операций на поле боя, но и с точки зрения посыла к украинцам о снижении внешней поддержки. Начинать дипломатическое урегулирование было бы неприятно и, возможно, считалось бы пораженчеством, но поскольку шансов выкарабкаться из нынешнего болота мало, возможно, лучше вести переговоры сейчас, чем потом", — говорится в публикации.В середине августа США объявили о выделении нового транша военной помощи Киеву на сумму 775 миллионов долларов, он включает в том числе боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. Также Вашингтон предоставит Киеву 1500 противотанковых ракет Tow, противорадиолокационные ракеты HARM и 1000 Javelin.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220825/defitsit-1811979342.html

https://ria.ru/20220829/oruzhie-1813030158.html

украина

киев

россия

сша

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владимир зеленский, украина, киев, россия, javelin (птрк), нато, в мире, сша