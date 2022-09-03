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Джабаров прокомментировал слова Кадырова о бессрочном отпуске - РИА Новости, 04.09.2022
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Джабаров прокомментировал слова Кадырова о бессрочном отпуске
Джабаров прокомментировал слова Кадырова о бессрочном отпуске - РИА Новости, 04.09.2022
Джабаров прокомментировал слова Кадырова о бессрочном отпуске
Уход Рамзана Кадырова с поста главы Чечни стал бы большой потерей для чеченского народа и России в целом, жители будут против, считает первый замглавы... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-03T23:09
2022-09-04T05:19
россия
украина
рамзан кадыров
владимир джабаров
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Уход Рамзана Кадырова с поста главы Чечни стал бы большой потерей для чеченского народа и России в целом, жители будут против, считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Ранее Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и заслужил "бессрочный и длинный отпуск"."Кадыров - один из самых незаурядных современных руководителей", - сказал сенатор РИА Новости, отметив, что республика за время руководства Кадырова превратилась в один из самых стабильных регионов России."Особенно положительно показала себя Чеченская Республика в событиях в ходе специальной военной операции (на Украине)", - отметил политик. Он напомнил, что в регионе работает центр подготовки спецназа.По его мнению, "человек может высказать свои мысли, но народ будет категорически против его ухода"."У него железный авторитет, его все уважают. Это была бы большая потеря, если бы он ушел, для чеченского народа и для России в целом", - заключил Джабаров.
https://ria.ru/20220903/kadyrov-1814283065.html
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россия, украина, рамзан кадыров, владимир джабаров
Россия, Украина, Рамзан Кадыров, Владимир Джабаров
23:09 03.09.2022 (обновлено: 05:19 04.09.2022)
 
Джабаров прокомментировал слова Кадырова о бессрочном отпуске

Сенатор Джабаров назвал возможную отставку Кадырова с поста главы Чечни потерей для России

© Фото : предоставлено Екатериной ТройноСенатор Владимир Джабаров
Сенатор Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© Фото : предоставлено Екатериной Тройно
Сенатор Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Уход Рамзана Кадырова с поста главы Чечни стал бы большой потерей для чеченского народа и России в целом, жители будут против, считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Ранее Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и заслужил "бессрочный и длинный отпуск".
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"Кадыров - один из самых незаурядных современных руководителей", - сказал сенатор РИА Новости, отметив, что республика за время руководства Кадырова превратилась в один из самых стабильных регионов России.
"Особенно положительно показала себя Чеченская Республика в событиях в ходе специальной военной операции (на Украине)", - отметил политик. Он напомнил, что в регионе работает центр подготовки спецназа.
"Кадыров пользуется громадным уважением у своих соседей... Я думаю, он слишком молод еще, чтобы уходить", - сказал парламентарий.
По его мнению, "человек может высказать свои мысли, но народ будет категорически против его ухода".
"У него железный авторитет, его все уважают. Это была бы большая потеря, если бы он ушел, для чеченского народа и для России в целом", - заключил Джабаров.
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РоссияУкраинаРамзан КадыровВладимир Джабаров
 
 
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