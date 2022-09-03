https://ria.ru/20220903/kadyrov-1814283065.html
Кадыров не должен оставлять Чечню, заявил Милонов
Кадыров не должен оставлять Чечню, заявил Милонов - РИА Новости, 03.09.2022
Кадыров не должен оставлять Чечню, заявил Милонов
Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о возможном уходе, сообщил, что тот не должен оставлять... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T22:45
2022-09-03T22:45
2022-09-03T22:45
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
россия
виталий милонов
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о возможном уходе, сообщил, что тот не должен оставлять республику, его поддерживает народ.Ранее Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и заслужил "бессрочный и длинный отпуск"."Вся чеченская республика, которую мы знаем, гордимся и любим, это республика, созданная усилиями героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Поэтому даже если будет серьезная должность, он не должен оставлять республику, кураторствовать. В других республиках Кавказа доля неопределенности выше. Рамзан Ахматович... народ поддерживает его, он настоящий сын чеченского народа", - сообщил Милонов РИА Новости.При этом он отметил, что в республике присутствует "общий дух"."Не знаю серьезности намерений Рамзана Ахматовича… И думаю, что нельзя будет просто так уйти, если он хочет уйти", - добавил Милонов.
https://ria.ru/20220629/kadyrov-1798962441.html
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Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни
Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и заслужил "бессрочный отпуск и длинный отпуск"
2022-09-03T22:45
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PT1M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, россия, виталий милонов
Чеченская республика (Чечня), Рамзан Кадыров, Россия, Виталий Милонов
Кадыров не должен оставлять Чечню, заявил Милонов
Депутат Милонов о словах Кадырова про "отпуск": он не должен оставлять Чечню