https://ria.ru/20220903/kadyrov-1814283065.html

Кадыров не должен оставлять Чечню, заявил Милонов

Кадыров не должен оставлять Чечню, заявил Милонов - РИА Новости, 03.09.2022

Кадыров не должен оставлять Чечню, заявил Милонов

Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о возможном уходе, сообщил, что тот не должен оставлять... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T22:45

2022-09-03T22:45

2022-09-03T22:45

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

россия

виталий милонов

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о возможном уходе, сообщил, что тот не должен оставлять республику, его поддерживает народ.Ранее Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и заслужил "бессрочный и длинный отпуск"."Вся чеченская республика, которую мы знаем, гордимся и любим, это республика, созданная усилиями героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Поэтому даже если будет серьезная должность, он не должен оставлять республику, кураторствовать. В других республиках Кавказа доля неопределенности выше. Рамзан Ахматович... народ поддерживает его, он настоящий сын чеченского народа", - сообщил Милонов РИА Новости.При этом он отметил, что в республике присутствует "общий дух"."Не знаю серьезности намерений Рамзана Ахматовича… И думаю, что нельзя будет просто так уйти, если он хочет уйти", - добавил Милонов.

https://ria.ru/20220629/kadyrov-1798962441.html

россия

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Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и заслужил "бессрочный отпуск и длинный отпуск" 2022-09-03T22:45 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, россия, виталий милонов