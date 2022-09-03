https://ria.ru/20220903/kadyrov-1814238569.html

Кадыров заявил, что засиделся на посту главы Чечни

Кадыров заявил, что засиделся на посту главы Чечни - РИА Новости, 03.09.2022

Кадыров заявил, что засиделся на посту главы Чечни

Рамзан Кадыров заявил, что засиделся на посту главы Чечни и заслужил "бессрочный и длинный отпуск". РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T16:18

2022-09-03T16:18

2022-09-03T16:42

политика

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 3 сен — РИА Новости. Рамзан Кадыров заявил, что засиделся на посту главы Чечни и заслужил "бессрочный и длинный отпуск"."Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, "долгожитель" среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете", — написал политик в Telegram-канале.Он напомнил, что руководит республикой пятнадцать лет, и вспомнил пословицу."У нас, у кавказцев, чеченцев, есть пословица: "Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то <...> еще бывает приятный". Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали. <...> Мы уже об этом начали думать и постараемся вовремя уйти", — сказал Кадыров в видео.С 2007-го по 2011 год Кадыров занимал должность президента республики, которую впоследствии упразднили, а затем стал "главой республики" и находится на этом посту по сей день.

https://ria.ru/20220826/kadyrov-1812336248.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)