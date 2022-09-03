https://ria.ru/20220903/kadyrov-1814238569.html
Кадыров заявил, что засиделся на посту главы Чечни
Кадыров заявил, что засиделся на посту главы Чечни - РИА Новости, 03.09.2022
Кадыров заявил, что засиделся на посту главы Чечни
Рамзан Кадыров заявил, что засиделся на посту главы Чечни и заслужил "бессрочный и длинный отпуск". РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T16:18
2022-09-03T16:18
2022-09-03T16:42
политика
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 3 сен — РИА Новости. Рамзан Кадыров заявил, что засиделся на посту главы Чечни и заслужил "бессрочный и длинный отпуск"."Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, "долгожитель" среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете", — написал политик в Telegram-канале.Он напомнил, что руководит республикой пятнадцать лет, и вспомнил пословицу."У нас, у кавказцев, чеченцев, есть пословица: "Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то <...> еще бывает приятный". Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали. <...> Мы уже об этом начали думать и постараемся вовремя уйти", — сказал Кадыров в видео.С 2007-го по 2011 год Кадыров занимал должность президента республики, которую впоследствии упразднили, а затем стал "главой республики" и находится на этом посту по сей день.
https://ria.ru/20220826/kadyrov-1812336248.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Политика, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
16:18 03.09.2022 (обновлено: 16:42 03.09.2022)
Кадыров заявил, что засиделся на посту главы Чечни
Кадыров заявил, что засиделся на посту главы Чечни и заслужил бессрочный отпуск
ГРОЗНЫЙ, 3 сен — РИА Новости.
Рамзан Кадыров заявил
, что засиделся на посту главы Чечни и заслужил "бессрочный и длинный отпуск".
"Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, "долгожитель" среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете", — написал политик в Telegram-канале.
Он напомнил, что руководит республикой пятнадцать лет, и вспомнил пословицу.
"У нас, у кавказцев, чеченцев, есть пословица: "Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то <...> еще бывает приятный". Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали. <...> Мы уже об этом начали думать и постараемся вовремя уйти", — сказал Кадыров в видео.
С 2007-го по 2011 год Кадыров занимал должность президента республики, которую впоследствии упразднили, а затем стал "главой республики" и находится на этом посту по сей день.