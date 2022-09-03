https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814228848.html

Гроб с телом Горбачева доставили на Новодевичье кладбище

Гроб с телом Горбачева доставили на Новодевичье кладбище - РИА Новости, 03.09.2022

Гроб с телом Горбачева доставили на Новодевичье кладбище

Гроб с телом Михаила Горбачева доставили на Новодевичье кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T15:11

2022-09-03T15:11

2022-09-03T16:08

общество

михаил горбачев

россия

дом союзов

горбачев-фонд

умер михаил горбачев

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Гроб с телом Михаила Горбачева доставили на Новодевичье кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Траурная церемония с гробом прибыла на Новодевичье кладбище. Почтить память первого президента СССР собрались не только родственники, но и простые москвичи. При этом доступ на Новодевичье кладбище осуществляется строго после прохождения рамок металлодетектора.Ранее прощание с Горбачевым завершилось в Колонном зале Дома Союзов. Как ранее сообщали РИА Новости в "Горбачев-Фонде", прощание организуется протокольной службой администрации президента России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал журналистам, что при прощании с первым президентом СССР будут присутствовать элементы государственных похорон.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.

https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814208852.html

россия

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Гроб с телом Горбачева доставили на Новодевичье кладбище в Москве Гроб с телом Горбачева на Новодевичьем кладбище в Москве 2022-09-03T15:11 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, михаил горбачев, россия, дом союзов, горбачев-фонд, умер михаил горбачев