https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814228848.html
Гроб с телом Горбачева доставили на Новодевичье кладбище
Гроб с телом Горбачева доставили на Новодевичье кладбище - РИА Новости, 03.09.2022
Гроб с телом Горбачева доставили на Новодевичье кладбище
Гроб с телом Михаила Горбачева доставили на Новодевичье кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T15:11
2022-09-03T15:11
2022-09-03T16:08
общество
михаил горбачев
россия
дом союзов
горбачев-фонд
умер михаил горбачев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Гроб с телом Михаила Горбачева доставили на Новодевичье кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Траурная церемония с гробом прибыла на Новодевичье кладбище. Почтить память первого президента СССР собрались не только родственники, но и простые москвичи. При этом доступ на Новодевичье кладбище осуществляется строго после прохождения рамок металлодетектора.Ранее прощание с Горбачевым завершилось в Колонном зале Дома Союзов. Как ранее сообщали РИА Новости в "Горбачев-Фонде", прощание организуется протокольной службой администрации президента России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал журналистам, что при прощании с первым президентом СССР будут присутствовать элементы государственных похорон.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814208852.html
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Гроб с телом Горбачева доставили на Новодевичье кладбище в Москве
Гроб с телом Горбачева на Новодевичьем кладбище в Москве
2022-09-03T15:11
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, михаил горбачев, россия, дом союзов, горбачев-фонд, умер михаил горбачев
Общество, Михаил Горбачев, Россия, Дом союзов, Горбачев-фонд, Умер Михаил Горбачев
15:11 03.09.2022 (обновлено: 16:08 03.09.2022)
Гроб с телом Горбачева доставили на Новодевичье кладбище
Гроб с телом Михаила Горбачева доставили на Новодевичье кладбище в Москве