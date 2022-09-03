https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814228711.html
Переводчик Горбачева назвал его самым открытым из мировых политиков
Переводчик Горбачева назвал его самым открытым из мировых политиков - РИА Новости, 03.09.2022
Переводчик Горбачева назвал его самым открытым из мировых политиков
Экс-президент СССР Михаил Горбачев был одним из самых открытых политиков в мире, он одинаково держал себя как на публике, так и в личном общении, заявил... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T15:10
2022-09-03T15:10
2022-09-03T15:10
михаил горбачев
ссср
москва
дом союзов
умер михаил горбачев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев был одним из самых открытых политиков в мире, он одинаково держал себя как на публике, так и в личном общении, заявил журналистам его переводчик Павел Палажченко.Гражданская панихида проходила в Колонном зале Дома союзов в Москве в открытом формате. Попрощаться с последним лидером СССР пришли его близкие, соратники, политики, иностранные дипломаты и чиновники, а также другие граждане."Это был один из самых открытых политиков в мире, самый открытый... Он не отличался в сфере личного общения от своей публичной личности", - рассказал Палажченко.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.
https://radiosputnik.ria.ru/20220903/gorbachev-1814220700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил горбачев, ссср, москва, дом союзов, умер михаил горбачев
Михаил Горбачев, СССР, Москва, Дом союзов, Умер Михаил Горбачев
Переводчик Горбачева назвал его самым открытым из мировых политиков
Переводчик экс-президента СССР Горбачева назвал его самым открытым из мировых политиков