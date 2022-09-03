https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814228711.html

Переводчик Горбачева назвал его самым открытым из мировых политиков

Переводчик Горбачева назвал его самым открытым из мировых политиков - РИА Новости, 03.09.2022

Переводчик Горбачева назвал его самым открытым из мировых политиков

Экс-президент СССР Михаил Горбачев был одним из самых открытых политиков в мире, он одинаково держал себя как на публике, так и в личном общении, заявил... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T15:10

2022-09-03T15:10

2022-09-03T15:10

михаил горбачев

ссср

москва

дом союзов

умер михаил горбачев

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев был одним из самых открытых политиков в мире, он одинаково держал себя как на публике, так и в личном общении, заявил журналистам его переводчик Павел Палажченко.Гражданская панихида проходила в Колонном зале Дома союзов в Москве в открытом формате. Попрощаться с последним лидером СССР пришли его близкие, соратники, политики, иностранные дипломаты и чиновники, а также другие граждане."Это был один из самых открытых политиков в мире, самый открытый... Он не отличался в сфере личного общения от своей публичной личности", - рассказал Палажченко.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.

https://radiosputnik.ria.ru/20220903/gorbachev-1814220700.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил горбачев, ссср, москва, дом союзов, умер михаил горбачев