https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814223522.html
Гроб с телом Горбачева вынесли из Дома Союзов
Гроб с телом Горбачева вынесли из Дома Союзов - РИА Новости, 03.09.2022
Гроб с телом Горбачева вынесли из Дома Союзов
Гроб с телом первого президента СССР Михаила Горбачева вынесли из Колонного зала Дома Союзов после завершения гражданской панихиды и поместили в катафалк,... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T14:36
2022-09-03T14:36
2022-09-03T14:36
ссср
умер михаил горбачев
общество
михаил горбачев
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Гроб с телом первого президента СССР Михаила Горбачева вынесли из Колонного зала Дома Союзов после завершения гражданской панихиды и поместили в катафалк, передает корреспондент РИА Новости.Политика похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание с последним советским лидером длилось около 4 часов. На церемонии присутствовали близкие и соратники политика, попрощаться с ним пришли и другие граждане.Первый и последний президент СССР Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814208852.html
ссср
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Гроб с телом Горбачева вынесли из Дома Союзов
Гроб с телом Горбачева вынесли из Дома Союзов и поместили в катафалк