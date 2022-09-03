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Гроб с телом Горбачева вынесли из Дома Союзов - РИА Новости, 03.09.2022
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Гроб с телом Горбачева вынесли из Дома Союзов
Гроб с телом Горбачева вынесли из Дома Союзов - РИА Новости, 03.09.2022
Гроб с телом Горбачева вынесли из Дома Союзов
Гроб с телом первого президента СССР Михаила Горбачева вынесли из Колонного зала Дома Союзов после завершения гражданской панихиды и поместили в катафалк,... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T14:36
2022-09-03T14:36
ссср
умер михаил горбачев
общество
михаил горбачев
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Гроб с телом первого президента СССР Михаила Горбачева вынесли из Колонного зала Дома Союзов после завершения гражданской панихиды и поместили в катафалк, передает корреспондент РИА Новости.Политика похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание с последним советским лидером длилось около 4 часов. На церемонии присутствовали близкие и соратники политика, попрощаться с ним пришли и другие граждане.Первый и последний президент СССР Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
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ссср, умер михаил горбачев, общество, михаил горбачев
СССР, Умер Михаил Горбачев, Общество, Михаил Горбачев
14:36 03.09.2022
 
Гроб с телом Горбачева вынесли из Дома Союзов

Гроб с телом Горбачева вынесли из Дома Союзов и поместили в катафалк

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПортрет первого президента СССР Михаила Горбачева на церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов в Москве
Портрет первого президента СССР Михаила Горбачева на церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Портрет первого президента СССР Михаила Горбачева на церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Гроб с телом первого президента СССР Михаила Горбачева вынесли из Колонного зала Дома Союзов после завершения гражданской панихиды и поместили в катафалк, передает корреспондент РИА Новости.
Политика похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание с последним советским лидером длилось около 4 часов. На церемонии присутствовали близкие и соратники политика, попрощаться с ним пришли и другие граждане.
Посол США на церемонии прощания с Горбачевым - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
12:51
Послы США, Японии и ФРГ посетили церемонию прощания с Горбачевым
Первый и последний президент СССР Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
 
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