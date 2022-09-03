https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814223522.html

Гроб с телом Горбачева вынесли из Дома Союзов

Гроб с телом Горбачева вынесли из Дома Союзов - РИА Новости, 03.09.2022

Гроб с телом Горбачева вынесли из Дома Союзов

Гроб с телом первого президента СССР Михаила Горбачева вынесли из Колонного зала Дома Союзов после завершения гражданской панихиды и поместили в катафалк,... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T14:36

2022-09-03T14:36

2022-09-03T14:36

ссср

умер михаил горбачев

общество

михаил горбачев

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Гроб с телом первого президента СССР Михаила Горбачева вынесли из Колонного зала Дома Союзов после завершения гражданской панихиды и поместили в катафалк, передает корреспондент РИА Новости.Политика похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание с последним советским лидером длилось около 4 часов. На церемонии присутствовали близкие и соратники политика, попрощаться с ним пришли и другие граждане.Первый и последний президент СССР Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.

https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814208852.html

ссср

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ссср, умер михаил горбачев, общество, михаил горбачев