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В Москве состоялась церемония прощания с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022
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В Москве состоялась церемония прощания с Горбачевым
В Москве состоялась церемония прощания с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022
В Москве состоялась церемония прощания с Горбачевым
Церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым завершилась в российской столице, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T14:02
2022-09-03T18:16
михаил горбачев
москва
ссср
дом союзов
умер михаил горбачев
общество
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым завершилась в российской столице, сообщил корреспондент РИА Новости.Гражданская панихида проходила в Колонном зале Дома союзов в Москве. Попрощаться с последним лидером СССР пришли его близкие, соратники, политики, иностранные дипломаты и чиновники, а также другие граждане.Одним из первых до официального начала церемонии проститься с Горбачевым прибыл зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Политик возложил цветы к гробу и выразил соболезнования членам семьи экс-президента СССР. Также церемонию посетил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, назвавший Горбачева человеком, который "действительно изменил мир".В числе гостей присутствовали глава Россотрудничества Евгений Примаков, депутат Госдумы Евгений Попов, бывший уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, политик Григорий Явлинский, председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков. Кроме того, на панихиду прибыли сенатор и вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева с мужем, экс-руководителем администрации главы государства Валентином Юмашевым.На церемонию также пришли многие деятели культуры, среди которых — народная артистка СССР Алла Пугачева, музыкант Стас Намин, композитор Виктор Дробыш, актер театра и кино Артур Смольянинов. Помимо этого, проститься с Горбачевым приехали журналисты Светлана Сорокина, Дмитрий Муратов и Владимир Познер.Среди иностранных гостей на панихиде заметили представителей многих стран, включая послов США, Германии и Японии. Единственным зарубежным лидером, приехавшим на прощание, стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик возложил цветы к гробу последнего советского лидера и выразил соболезнования.Также в зале стоял венок от президента России Владимира Путина, который из-за плотного рабочего графика простился с Горбачевым в четверг.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой.
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299909.html
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михаил горбачев, москва, ссср, дом союзов, умер михаил горбачев, общество
Михаил Горбачев, Москва, СССР, Дом союзов, Умер Михаил Горбачев, Общество
14:02 03.09.2022 (обновлено: 18:16 03.09.2022)
 
В Москве состоялась церемония прощания с Горбачевым

В Москве завершилась церемония прощания с экс-президентом СССР Горбачевым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЦеремония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве
Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым завершилась в российской столице, сообщил корреспондент РИА Новости.
Гражданская панихида проходила в Колонном зале Дома союзов в Москве. Попрощаться с последним лидером СССР пришли его близкие, соратники, политики, иностранные дипломаты и чиновники, а также другие граждане.
Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 01:30
Судьба президента: умер Михаил Горбачев
Одним из первых до официального начала церемонии проститься с Горбачевым прибыл зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Политик возложил цветы к гробу и выразил соболезнования членам семьи экс-президента СССР. Также церемонию посетил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, назвавший Горбачева человеком, который "действительно изменил мир".
В числе гостей присутствовали глава Россотрудничества Евгений Примаков, депутат Госдумы Евгений Попов, бывший уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, политик Григорий Явлинский, председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков. Кроме того, на панихиду прибыли сенатор и вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева с мужем, экс-руководителем администрации главы государства Валентином Юмашевым.
Портрет первого президента СССР Михаила Горбачева на церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
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Экс-советник Рейгана Масси приехала на церемонию прощания с Горбачевым
На церемонию также пришли многие деятели культуры, среди которых — народная артистка СССР Алла Пугачева, музыкант Стас Намин, композитор Виктор Дробыш, актер театра и кино Артур Смольянинов. Помимо этого, проститься с Горбачевым приехали журналисты Светлана Сорокина, Дмитрий Муратов и Владимир Познер.
Среди иностранных гостей на панихиде заметили представителей многих стран, включая послов США, Германии и Японии. Единственным зарубежным лидером, приехавшим на прощание, стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик возложил цветы к гробу последнего советского лидера и выразил соболезнования.
Также в зале стоял венок от президента России Владимира Путина, который из-за плотного рабочего графика простился с Горбачевым в четверг.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев во время выступления с докладом Политический отчет ЦК КПСС XXVIII съезду КПСС и задачи партии - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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Михаил ГорбачевМоскваСССРДом союзовУмер Михаил ГорбачевОбщество
 
 
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