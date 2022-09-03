https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814216417.html

Экс-советник Рейгана Масси приехала на церемонию прощания с Горбачевым

Экс-советник Рейгана Масси приехала на церемонию прощания с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022

Экс-советник Рейгана Масси приехала на церемонию прощания с Горбачевым

Бывший советник 40-го президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси приехала на церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачёвым в российской... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T13:35

2022-09-03T13:35

2022-09-03T13:35

в мире

рональд рейган

михаил горбачев

джон салливан

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дом союзов

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Бывший советник 40-го президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси приехала на церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачёвым в российской столице, передает корреспондент РИА Новости.Масси, которой в январе исполнился 91 год, прибыла в Колонный зал Дома союзов среди других гостей, желающих попрощаться с Горбачёвым, поток которых неиссякает с утра. Сотрудники протокольной службы, узнав в гостье некогда высокопоставленного дипломата, помогли ей подойти непосредственно к гробу с телом советского политика.С явным трудом встав с инвалидного кресла, Масси дошла до гроба и возложила букет. После чего выразила соболезнования семье Горбачева, пообщавшись с дочерью Ириной.Затем Масси кратко поговорила с послом США Джоном Салливаном, который также приехал на церемонию прощания.После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в российской столице.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.В январе 2022 года стало известно, что президент России Владимир Путин дал российское гражданство бывшей сотруднице госдепартамента США, экс-советнику президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси, соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.Масси - американский историк, писательница, общественный и государственный деятель. В 1984-1988 годах была советником президента США Рональда Рейгана и сыграла важную роль в нормализации российско-американских отношений и окончании холодной войны. Масси участвовала в подготовке встреч Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985-1986 годах. Именно Масси научила Рейгана по-русски произносить пословицу "доверяй, но проверяй".

https://ria.ru/20220903/orban-1814199892.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220903/proschanie-1814212283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, рональд рейган, михаил горбачев, джон салливан, россия, ссср, сша, дом союзов, умер михаил горбачев