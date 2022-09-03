Экс-советник Рейгана Масси приехала на церемонию прощания с Горбачевым
Экс-советник Рейгана Масси приехала на церемонию прощания с Горбачевым в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПортрет первого президента СССР Михаила Горбачева на церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов в Москве
Портрет первого президента СССР Михаила Горбачева на церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Бывший советник 40-го президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси приехала на церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачёвым в российской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Масси, которой в январе исполнился 91 год, прибыла в Колонный зал Дома союзов среди других гостей, желающих попрощаться с Горбачёвым, поток которых неиссякает с утра. Сотрудники протокольной службы, узнав в гостье некогда высокопоставленного дипломата, помогли ей подойти непосредственно к гробу с телом советского политика.
С явным трудом встав с инвалидного кресла, Масси дошла до гроба и возложила букет. После чего выразила соболезнования семье Горбачева, пообщавшись с дочерью Ириной.
Затем Масси кратко поговорила с послом США Джоном Салливаном, который также приехал на церемонию прощания.
После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в российской столице.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
В январе 2022 года стало известно, что президент России Владимир Путин дал российское гражданство бывшей сотруднице госдепартамента США, экс-советнику президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси, соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Масси - американский историк, писательница, общественный и государственный деятель. В 1984-1988 годах была советником президента США Рональда Рейгана и сыграла важную роль в нормализации российско-американских отношений и окончании холодной войны. Масси участвовала в подготовке встреч Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985-1986 годах. Именно Масси научила Рейгана по-русски произносить пословицу "доверяй, но проверяй".