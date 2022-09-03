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Экс-советник Рейгана Масси приехала на церемонию прощания с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022
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Экс-советник Рейгана Масси приехала на церемонию прощания с Горбачевым
Экс-советник Рейгана Масси приехала на церемонию прощания с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022
Экс-советник Рейгана Масси приехала на церемонию прощания с Горбачевым
Бывший советник 40-го президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси приехала на церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачёвым в российской... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T13:35
2022-09-03T13:35
в мире
рональд рейган
михаил горбачев
джон салливан
россия
ссср
сша
дом союзов
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Бывший советник 40-го президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси приехала на церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачёвым в российской столице, передает корреспондент РИА Новости.Масси, которой в январе исполнился 91 год, прибыла в Колонный зал Дома союзов среди других гостей, желающих попрощаться с Горбачёвым, поток которых неиссякает с утра. Сотрудники протокольной службы, узнав в гостье некогда высокопоставленного дипломата, помогли ей подойти непосредственно к гробу с телом советского политика.С явным трудом встав с инвалидного кресла, Масси дошла до гроба и возложила букет. После чего выразила соболезнования семье Горбачева, пообщавшись с дочерью Ириной.Затем Масси кратко поговорила с послом США Джоном Салливаном, который также приехал на церемонию прощания.После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в российской столице.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.В январе 2022 года стало известно, что президент России Владимир Путин дал российское гражданство бывшей сотруднице госдепартамента США, экс-советнику президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси, соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.Масси - американский историк, писательница, общественный и государственный деятель. В 1984-1988 годах была советником президента США Рональда Рейгана и сыграла важную роль в нормализации российско-американских отношений и окончании холодной войны. Масси участвовала в подготовке встреч Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985-1986 годах. Именно Масси научила Рейгана по-русски произносить пословицу "доверяй, но проверяй".
https://ria.ru/20220903/orban-1814199892.html
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в мире, рональд рейган, михаил горбачев, джон салливан, россия, ссср, сша, дом союзов, умер михаил горбачев
В мире, Рональд Рейган, Михаил Горбачев, Джон Салливан, Россия, СССР, США, Дом союзов, Умер Михаил Горбачев
13:35 03.09.2022
 
Экс-советник Рейгана Масси приехала на церемонию прощания с Горбачевым

Экс-советник Рейгана Масси приехала на церемонию прощания с Горбачевым в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПортрет первого президента СССР Михаила Горбачева на церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов в Москве
Портрет первого президента СССР Михаила Горбачева на церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Портрет первого президента СССР Михаила Горбачева на церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Бывший советник 40-го президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси приехала на церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачёвым в российской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Масси, которой в январе исполнился 91 год, прибыла в Колонный зал Дома союзов среди других гостей, желающих попрощаться с Горбачёвым, поток которых неиссякает с утра. Сотрудники протокольной службы, узнав в гостье некогда высокопоставленного дипломата, помогли ей подойти непосредственно к гробу с телом советского политика.
С явным трудом встав с инвалидного кресла, Масси дошла до гроба и возложила букет. После чего выразила соболезнования семье Горбачева, пообщавшись с дочерью Ириной.
Затем Масси кратко поговорила с послом США Джоном Салливаном, который также приехал на церемонию прощания.
После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в российской столице.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан у Дома союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
11:56
Орбан приехал на церемонию прощания с Горбачевым
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
В январе 2022 года стало известно, что президент России Владимир Путин дал российское гражданство бывшей сотруднице госдепартамента США, экс-советнику президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси, соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Масси - американский историк, писательница, общественный и государственный деятель. В 1984-1988 годах была советником президента США Рональда Рейгана и сыграла важную роль в нормализации российско-американских отношений и окончании холодной войны. Масси участвовала в подготовке встреч Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985-1986 годах. Именно Масси научила Рейгана по-русски произносить пословицу "доверяй, но проверяй".
Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
13:12В России
Церемонию прощания с Горбачевым продлили
 
В миреРональд РейганМихаил ГорбачевДжон СалливанРоссияСССРСШАДом союзовУмер Михаил Горбачев
 
 
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