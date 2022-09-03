https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814208852.html

Послы США, Японии и ФРГ посетили церемонию прощания с Горбачевым

Послы США, Японии и ФРГ посетили церемонию прощания с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022

Послы США, Японии и ФРГ посетили церемонию прощания с Горбачевым

Послы США, Японии и ФРГ Джон Салливан, Тоехиса Кодзуки и Геза Андреас фон Гайр пришли в субботу на церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T12:51

2022-09-03T12:51

2022-09-03T16:41

в мире

михаил горбачев

япония

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ссср

умер михаил горбачев

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Послы США, Японии и ФРГ Джон Салливан, Тоехиса Кодзуки и Геза Андреас фон Гайр пришли в субботу на церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в российской столице, передает корреспондент РИА Новости.Салливан возложил букет алых роз к гробу Горбачева, поклонился и перекрестился. После этого американский дипломат выразил соболезнования родственникам последнего советского лидера.Послы Японии и ФРГ также возложили цветы к гробу политика.После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в российской столице.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.

https://ria.ru/20220903/orban-1814199892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Посол США на церемонии прощания с Горбачевым Посол США на церемонии прощания с Горбачевым 2022-09-03T12:51 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, михаил горбачев, япония, германия, ссср, умер михаил горбачев