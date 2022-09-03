https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814208852.html
Послы США, Японии и ФРГ посетили церемонию прощания с Горбачевым
Послы США, Японии и ФРГ посетили церемонию прощания с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022
Послы США, Японии и ФРГ посетили церемонию прощания с Горбачевым
Послы США, Японии и ФРГ Джон Салливан, Тоехиса Кодзуки и Геза Андреас фон Гайр пришли в субботу на церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T12:51
2022-09-03T12:51
2022-09-03T16:41
в мире
михаил горбачев
япония
германия
ссср
умер михаил горбачев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Послы США, Японии и ФРГ Джон Салливан, Тоехиса Кодзуки и Геза Андреас фон Гайр пришли в субботу на церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в российской столице, передает корреспондент РИА Новости.Салливан возложил букет алых роз к гробу Горбачева, поклонился и перекрестился. После этого американский дипломат выразил соболезнования родственникам последнего советского лидера.Послы Японии и ФРГ также возложили цветы к гробу политика.После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в российской столице.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
https://ria.ru/20220903/orban-1814199892.html
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РИА Новости
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Посол США на церемонии прощания с Горбачевым
Посол США на церемонии прощания с Горбачевым
2022-09-03T12:51
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, михаил горбачев, япония, германия, ссср, умер михаил горбачев
В мире, Михаил Горбачев, Япония, Германия, СССР, Умер Михаил Горбачев
12:51 03.09.2022 (обновлено: 16:41 03.09.2022)
Послы США, Японии и ФРГ посетили церемонию прощания с Горбачевым
Послы США, Японии и ФРГ посетили церемонию прощания с Горбачевым в Москве