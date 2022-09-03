На Новодевичьем кладбище готовятся к захоронению Горбачева
На Новодевичьем кладбище идут последние приготовления к захоронению Горбачева
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЛюди идут по огороженному проходу через улицу Большая Дмитровка к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Люди идут по огороженному проходу через улицу Большая Дмитровка к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Последние приготовления перед захоронением Михаила Горбачева идут на Новодевичьем кладбище в российской столице, сообщается в Telegram-канале ГБУ "Ритуал".
Церемония прощания с экс-президентом СССР проходит утром в субботу в Колонном зале Дома Союзов.
"(Идут - ред.) последние приготовления перед захоронением Михаила Горбачева", - говорится в сообщении ритуальной службы.
На фотографии в сообщении видно, что первый и последний президент СССР будет похоронени рядом с супругой Раисой Горбачёвой. Сотрудники "Ритуала" выкладывают могилу хвойным лапником, а погружение гроба в нее будет осуществляться с помощью ритуального лифта.
Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.