https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814197048.html

На Новодевичьем кладбище готовятся к захоронению Горбачева

На Новодевичьем кладбище готовятся к захоронению Горбачева - РИА Новости, 03.09.2022

На Новодевичьем кладбище готовятся к захоронению Горбачева

Последние приготовления перед захоронением Михаила Горбачева идут на Новодевичьем кладбище в российской столице, сообщается в Telegram-канале ГБУ "Ритуал". РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T11:24

2022-09-03T11:24

2022-09-03T11:24

михаил горбачев

ссср

дом союзов

умер михаил горбачев

раиса горбачева

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Последние приготовления перед захоронением Михаила Горбачева идут на Новодевичьем кладбище в российской столице, сообщается в Telegram-канале ГБУ "Ритуал".Церемония прощания с экс-президентом СССР проходит утром в субботу в Колонном зале Дома Союзов."(Идут - ред.) последние приготовления перед захоронением Михаила Горбачева", - говорится в сообщении ритуальной службы.На фотографии в сообщении видно, что первый и последний президент СССР будет похоронени рядом с супругой Раисой Горбачёвой. Сотрудники "Ритуала" выкладывают могилу хвойным лапником, а погружение гроба в нее будет осуществляться с помощью ритуального лифта.Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.

https://ria.ru/20220903/venki-1814191931.html

ссср

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил горбачев, ссср, дом союзов, умер михаил горбачев, раиса горбачева