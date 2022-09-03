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На Новодевичьем кладбище готовятся к захоронению Горбачева - РИА Новости, 03.09.2022
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На Новодевичьем кладбище готовятся к захоронению Горбачева
На Новодевичьем кладбище готовятся к захоронению Горбачева - РИА Новости, 03.09.2022
На Новодевичьем кладбище готовятся к захоронению Горбачева
Последние приготовления перед захоронением Михаила Горбачева идут на Новодевичьем кладбище в российской столице, сообщается в Telegram-канале ГБУ "Ритуал". РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T11:24
2022-09-03T11:24
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Последние приготовления перед захоронением Михаила Горбачева идут на Новодевичьем кладбище в российской столице, сообщается в Telegram-канале ГБУ "Ритуал".Церемония прощания с экс-президентом СССР проходит утром в субботу в Колонном зале Дома Союзов."(Идут - ред.) последние приготовления перед захоронением Михаила Горбачева", - говорится в сообщении ритуальной службы.На фотографии в сообщении видно, что первый и последний президент СССР будет похоронени рядом с супругой Раисой Горбачёвой. Сотрудники "Ритуала" выкладывают могилу хвойным лапником, а погружение гроба в нее будет осуществляться с помощью ритуального лифта.Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
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михаил горбачев, ссср, дом союзов, умер михаил горбачев, раиса горбачева
Михаил Горбачев, СССР, Дом союзов, Умер Михаил Горбачев, Раиса Горбачева
11:24 03.09.2022
 
На Новодевичьем кладбище готовятся к захоронению Горбачева

На Новодевичьем кладбище идут последние приготовления к захоронению Горбачева

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЛюди идут по огороженному проходу через улицу Большая Дмитровка к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Люди идут по огороженному проходу через улицу Большая Дмитровка к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Люди идут по огороженному проходу через улицу Большая Дмитровка к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Последние приготовления перед захоронением Михаила Горбачева идут на Новодевичьем кладбище в российской столице, сообщается в Telegram-канале ГБУ "Ритуал".
Церемония прощания с экс-президентом СССР проходит утром в субботу в Колонном зале Дома Союзов.
"(Идут - ред.) последние приготовления перед захоронением Михаила Горбачева", - говорится в сообщении ритуальной службы.
На фотографии в сообщении видно, что первый и последний президент СССР будет похоронени рядом с супругой Раисой Горбачёвой. Сотрудники "Ритуала" выкладывают могилу хвойным лапником, а погружение гроба в нее будет осуществляться с помощью ритуального лифта.
Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
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Михаил ГорбачевСССРДом союзовУмер Михаил ГорбачевРаиса Горбачева
 
 
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