https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814191027.html

На церемонию прощания с Горбачевым пришли его дочь и внучки

На церемонию прощания с Горбачевым пришли его дочь и внучки - РИА Новости, 03.09.2022

На церемонию прощания с Горбачевым пришли его дочь и внучки

Дочь Михаила Горбачева Ирина и его внучки присутствуют на церемонии прощания с экс-президентом СССР в российской столице, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T10:37

2022-09-03T10:37

2022-09-03T10:37

михаил горбачев

ссср

дом союзов

умер михаил горбачев

общество

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Дочь Михаила Горбачева Ирина и его внучки присутствуют на церемонии прощания с экс-президентом СССР в российской столице, передает корреспондент РИА Новости.Церемония проходит в Колонном зале Дома Союзов. Дочь Горбачева с мужем, а также его внучки находятся в зале.После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.

https://ria.ru/20220903/tseremoniya-1814189400.html

ссср

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил горбачев, ссср, дом союзов, умер михаил горбачев, общество