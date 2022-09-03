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На церемонию прощания с Горбачевым пришли его дочь и внучки
На церемонию прощания с Горбачевым пришли его дочь и внучки - РИА Новости, 03.09.2022
На церемонию прощания с Горбачевым пришли его дочь и внучки
Дочь Михаила Горбачева Ирина и его внучки присутствуют на церемонии прощания с экс-президентом СССР в российской столице, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T10:37
2022-09-03T10:37
2022-09-03T10:37
михаил горбачев
ссср
дом союзов
умер михаил горбачев
общество
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Дочь Михаила Горбачева Ирина и его внучки присутствуют на церемонии прощания с экс-президентом СССР в российской столице, передает корреспондент РИА Новости.Церемония проходит в Колонном зале Дома Союзов. Дочь Горбачева с мужем, а также его внучки находятся в зале.После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
https://ria.ru/20220903/tseremoniya-1814189400.html
ссср
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил горбачев, ссср, дом союзов, умер михаил горбачев, общество
Михаил Горбачев, СССР, Дом союзов, Умер Михаил Горбачев, Общество
На церемонию прощания с Горбачевым пришли его дочь и внучки
На церемонию прощания с Горбачевым в Москве пришли его дочь и внучки