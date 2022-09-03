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Орбан посетит церемонию прощания с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022
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Орбан посетит церемонию прощания с Горбачевым
Орбан посетит церемонию прощания с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022
Орбан посетит церемонию прощания с Горбачевым
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу в Москве посетит церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщил представитель... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T09:52
2022-09-03T10:05
общество
россия
венгрия
умер михаил горбачев
виктор орбан
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу в Москве посетит церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач."Премьер-министр (Виктор) Орбан сегодня утром посетит Москву, чтобы отдать дань уважения покойному Михаилу Горбачеву", - написал Ковач в Twitter.Церемония прощания с Горбачевым пройдет в субботу в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы с 10:00 до полудня, затем Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Максимовной, как он и хотел.Первый и последний президент СССР Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
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общество, россия, венгрия, умер михаил горбачев, виктор орбан
Общество, Россия, Венгрия, Умер Михаил Горбачев, Виктор Орбан
09:52 03.09.2022 (обновлено: 10:05 03.09.2022)
 
Орбан посетит церемонию прощания с Горбачевым

Премьер Венгрии Орбан в субботу посетит церемонию прощания с Горбачевым

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПохоронный кортеж едет по Моховой улице в Москве
Похоронный кортеж едет по Моховой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Похоронный кортеж едет по Моховой улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу в Москве посетит церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
"Премьер-министр (Виктор) Орбан сегодня утром посетит Москву, чтобы отдать дань уважения покойному Михаилу Горбачеву", - написал Ковач в Twitter.
Церемония прощания с Горбачевым пройдет в субботу в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы с 10:00 до полудня, затем Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Максимовной, как он и хотел.
Первый и последний президент СССР Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
09:59
Путин не планирует встречаться с Орбаном
 
ОбществоРоссияВенгрияУмер Михаил ГорбачевВиктор Орбан
 
 
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