https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814187515.html

Орбан посетит церемонию прощания с Горбачевым

Орбан посетит церемонию прощания с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022

Орбан посетит церемонию прощания с Горбачевым

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу в Москве посетит церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщил представитель... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T09:52

2022-09-03T09:52

2022-09-03T10:05

общество

россия

венгрия

умер михаил горбачев

виктор орбан

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу в Москве посетит церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач."Премьер-министр (Виктор) Орбан сегодня утром посетит Москву, чтобы отдать дань уважения покойному Михаилу Горбачеву", - написал Ковач в Twitter.Церемония прощания с Горбачевым пройдет в субботу в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы с 10:00 до полудня, затем Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Максимовной, как он и хотел.Первый и последний президент СССР Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.

https://ria.ru/20220903/vstrecha-1814187814.html

россия

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, венгрия, умер михаил горбачев, виктор орбан