https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814187515.html
Орбан посетит церемонию прощания с Горбачевым
Орбан посетит церемонию прощания с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022
Орбан посетит церемонию прощания с Горбачевым
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу в Москве посетит церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщил представитель... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T09:52
2022-09-03T09:52
2022-09-03T10:05
общество
россия
венгрия
умер михаил горбачев
виктор орбан
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу в Москве посетит церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач."Премьер-министр (Виктор) Орбан сегодня утром посетит Москву, чтобы отдать дань уважения покойному Михаилу Горбачеву", - написал Ковач в Twitter.Церемония прощания с Горбачевым пройдет в субботу в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы с 10:00 до полудня, затем Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Максимовной, как он и хотел.Первый и последний президент СССР Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
https://ria.ru/20220903/vstrecha-1814187814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, венгрия, умер михаил горбачев, виктор орбан
Общество, Россия, Венгрия, Умер Михаил Горбачев, Виктор Орбан
09:52 03.09.2022 (обновлено: 10:05 03.09.2022)
Орбан посетит церемонию прощания с Горбачевым
Премьер Венгрии Орбан в субботу посетит церемонию прощания с Горбачевым