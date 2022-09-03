https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814187065.html
Москвичи собираются на церемонию прощания с Горбачевым
Москвичи собираются на церемонию прощания с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022
Москвичи собираются на церемонию прощания с Горбачевым
Очередь из желающих проститься с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым уже выстраивается в сторону Колонного зала Дома Союзов в российской столице,... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T09:37
2022-09-03T09:37
2022-09-03T10:32
михаил горбачев
ссср
умер михаил горбачев
общество
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Очередь из желающих проститься с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым уже выстраивается в сторону Колонного зала Дома Союзов в российской столице, передает корреспондент РИА НовостиВыходы из метро "Театральная" частично перекрыты, вход на церемонию прощания организован со стороны Копьевского переулка. Многие несут в руках цветы.Планируется, что общий доступ для посетителей церемонии будет открыт с 10 утра.После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814171704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил горбачев, ссср, умер михаил горбачев, общество
Михаил Горбачев, СССР, Умер Михаил Горбачев, Общество
09:37 03.09.2022 (обновлено: 10:32 03.09.2022)
Москвичи собираются на церемонию прощания с Горбачевым
Москвичи собираются на церемонию прощания с первым президентом СССР Горбачевым
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Очередь из желающих проститься с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым уже выстраивается в сторону Колонного зала Дома Союзов в российской столице, передает корреспондент РИА Новости
Выходы из метро "Театральная" частично перекрыты, вход на церемонию прощания организован со стороны Копьевского переулка. Многие несут в руках цветы.
Планируется, что общий доступ для посетителей церемонии будет открыт с 10 утра.
После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев
скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.