https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814187065.html

Москвичи собираются на церемонию прощания с Горбачевым

Москвичи собираются на церемонию прощания с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022

Москвичи собираются на церемонию прощания с Горбачевым

Очередь из желающих проститься с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым уже выстраивается в сторону Колонного зала Дома Союзов в российской столице,... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T09:37

2022-09-03T09:37

2022-09-03T10:32

михаил горбачев

ссср

умер михаил горбачев

общество

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Очередь из желающих проститься с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым уже выстраивается в сторону Колонного зала Дома Союзов в российской столице, передает корреспондент РИА НовостиВыходы из метро "Театральная" частично перекрыты, вход на церемонию прощания организован со стороны Копьевского переулка. Многие несут в руках цветы.Планируется, что общий доступ для посетителей церемонии будет открыт с 10 утра.После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.

https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814171704.html

ссср

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил горбачев, ссср, умер михаил горбачев, общество