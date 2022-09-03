https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814181549.html
Церемония прощания с Михаилом Горбачевым. Прямая трансляция
Церемония прощания с Михаилом Горбачевым. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.09.2022
Церемония прощания с Михаилом Горбачевым. Прямая трансляция
В Колонном зале Дома Союзов в Москве проходит церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, умершим на 92-м году жизни. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T10:00
2022-09-03T10:00
2022-09-03T10:59
умер михаил горбачев
михаил горбачев
россия
общество
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В Колонном зале Дома Союзов в Москве проходит церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, умершим на 92-м году жизни.
россия
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым
LIVE: Церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым
2022-09-03T10:00
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PT213M42S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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умер михаил горбачев, михаил горбачев, россия, общество, видео
Умер Михаил Горбачев, Михаил Горбачев, Россия, Общество
Церемония прощания с Михаилом Горбачевым. Прямая трансляция
В Колонном зале Дома Союзов в Москве проходит церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, умершим на 92-м году жизни.
2022-09-03T10:00
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PT213M42S
10:00 03.09.2022 (обновлено: 10:59 03.09.2022)
Церемония прощания с Михаилом Горбачевым. Прямая трансляция
В Колонном зале Дома Союзов в Москве проходит церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, умершим на 92-м году жизни.