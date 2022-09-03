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Церемония прощания с Михаилом Горбачевым. Прямая трансляция

Церемония прощания с Михаилом Горбачевым. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.09.2022

Церемония прощания с Михаилом Горбачевым. Прямая трансляция

В Колонном зале Дома Союзов в Москве проходит церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, умершим на 92-м году жизни. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T10:00

2022-09-03T10:00

2022-09-03T10:59

умер михаил горбачев

михаил горбачев

россия

общество

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В Колонном зале Дома Союзов в Москве проходит церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, умершим на 92-м году жизни.

россия

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Максим Зубков

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